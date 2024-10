Congo-Kinshasa: Patrick Muyaya dote la RTNC d'un nouveau studio de présentation des JT

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a procédé à l'inauguration du nouveau studio de présentation des journaux télévisés de la Radio télévision nationale congolaise, ce mardi 15 octobre 2024 en début d'après-midi, à Kinshasa.

De ce fait, il s'est prêté à un test devant une journaliste de cette télévision publique. Notons qu'à partir de ce soir, toutes les éditions se derouleront dans ce nouveau et beau cadre de la RTNC. Satisfait, le ministre Muyaya n'a pas caché ses impressions. Il a félicité et encouragé le conseil d'administration et la direction générale pour cette réalisation. Il veut que d'autres studios soit érigés pour d'autres types de programmes à la télévision nationale à Kinshasa et en provinces.

« Le studio du JT, ce n'est pas ce qui a été franchi parce nous sommes dans une dynamique de modernisation. Plus les jours passent, nous franchissons les pas. Je considère qu'aujourd'hui, un pas de plus a été franchi. Ce n'est pas seulement le studio phare du journal télévisé qui est modernisé. C'est aussi d'autres programmes. C'est aussi d'autres studios qui seront modernisés pour nous permettre de nous mettre au même diapason que les autres télévisions du monde », a dit le ministre Patrick Muyaya.

Il sied de noter que ce studio du journal télévisé réhabilité à la RTNC, est baptisé au nom du célèbre journaliste et présentateur des JT, Jean-Pierre Kasangana Mbengu connu pour son professionnalisme et sa technicité dans la présentation du journal télévisé.

« De toutes façons, au-delà de toutes vos émotions, vous m'aviez vu verser les larmes et consorts. J'ose croire que c'est une manière d'honorer non seulement la personne de Kasangana, mais aussi c'est honorer toute une génération. Une génération qui inclut le Fuasa Tombwisa, Dimandja Wembi et consorts. Au fait, je ne vois pas ma propre personne. Je vois tout un groupe, tout un collectif des journalistes qui sont entrés ici très très jeunes.

Ils étaient très jeunes et voilà aujourd'hui, nous avons tout. Juste pour me répéter. Je dirai que c'est un symbole, mais mon choix, ma désignation..., est un choix et je m'en félicite. Je félicite toutes les initiatives qui se sont coalisées pour porter leurs choix sur ma modeste personne », a déclarél Jean-Pierre Kasangana Mbengu.

Signalons que ce couronnement coïncide avec ses 40 ans de carrière. Il a profité pour lancer un message à tous les jeunes congolais qui aimeraient bien embrasser le métier de journalisme.

« Qu'ils espèrent travailler sur notre modèle, mais il n'y a pas de modèle parfait. Car, nous aussi avions fait des fautes graves et nous avions été sanctionnés, mais je reviens sur le sens de la responsabilité. C'est une charge terrible, mais il faut de la responsabilité », a-t-il insisté.

À la même occasion, le ministre a visité un entrepôt de nouveaux équipements de retransmission de ce média public audiovisuel, à savoir, deux faisceaux numérique radio-télé, un faisceau numérique radio et autres. La directrice générale Sylvie Elenge a informé le ministre Muyaya de l'arrivée des autres équipements au premier trimestre 2025.