Ethiopie: Les parties prenantes valident le programme de l'UNICEF au pays

Addis Abeba — La réunion de validation du document de programme de pays de l'UNICEF (CPD 2025-2030) organisée conjointement par le ministère des Finances et l'UNICEF s'est tenue à Addis Abeba.

Après le discours d'ouverture d'Aboubacar Kampo, le représentant de l'UNICEF en Éthiopie, Mariko Kagoshima, représentante adjointe de l'UNICEF, a présenté le programme de pays proposé aux hauts fonctionnaires et représentants du gouvernement fédéral et régional pour leurs réflexions ultérieures.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a mentionné que le programme de pays est conçu pour soutenir les personnes les plus vulnérables d'Éthiopie en élargissant l'accès à la santé, à l'éducation, à la protection de l'enfance, aux services WASH et de protection sociale résilients au climat, ce qui renforce la coopération de l'Éthiopie avec l'UNICEF sur les domaines thématiques les plus prioritaires.

Le programme de pays, qui devrait être approuvé par le Conseil exécutif à New York en février 2025, comprend principalement les principaux domaines d'intervention et les cadres de ressources pour la période de mise en oeuvre de 2025 à 2030 au sein du gouvernement fédéral et de tous les gouvernements régionaux, avec des promesses de ressources totales de 808,5 millions de dollars.