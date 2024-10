Cote d'Ivoire: Lutte anti-tabac - Le gouvernement continue de corser les textes

Le gouvernement ivoirien a été décidé de passer à une autre étape de la lutte anti-tabac. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 16 Octobre 2024 qui a eu lieu au Palais de la Présidence de la république d’Abidjan -Plateau, un décret portant approbation du Contrat de partenariat public-privé pour la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’un système d’identification, de traçabilité et d’authentification des produits du tabac en Côte d’Ivoire, a été adopté. Ce au titre du ministère du commerce et de l’industrie, en liaison avec le ministère des finances et du budget et le ministère de la santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle

Ce contrat, précise le document signé avec « la société SICPA Côte d’Ivoire SA, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du premier protocole à la Convention cadre de l’organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (CCLAT) qui fait obligation à notre pays de prendre des mesures appropriées pour inverser les tendances de l’épidémie tabagique. »

Conformément aux prescriptions de cette convention, l’opérateur privé désigné est chargé d’assurer la disponibilité des marques, notamment des codes d’identification et des timbres authentifiant aux fabricants locaux et aux importateurs de produits du tabac en Côte d’Ivoire, en vue de garantir l’authentification et la traçabilité de ces produits.

Ce décret approuve le contrat et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en matière de Contrat de partenariat public-privé.

Notons que selon les données à rafraichir et publiées par certaines Ong anti-Tabac, la prévalence du tabagisme en Côte d’Ivoire est de l’ordre de 14% et le fléau est à la base de 9111 cas de décès. Il est à préciser que 26% des maladies non transmissibles (Cancer, l’obésité, l’hypertension artérielle etc.) sont causés par le tabac. Les charges liées au tabagisme sont évaluées à plus de 27 milliards de Fcfa par an pour l’Etat de Côte d’Ivoire.