Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Octobre 2024

Nigeria : Trafic de carburant- Près de 100 morts dans l’explosion d’un camion-citerne

L’explosion d’un camion-citerne dans le nord du Nigeria a fait au moins 94 morts et une cinquantaine de blessés, a annoncé mercredi la police.de nombreuses victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route après l’accident d’un camion-citerne mardi soir dans l’État de Jigawa, a dit à l’Afp un porte-parole de la police, Lawan Shiisu Adam. «Nous avons jusqu’à présent la confirmation de la mort de 94 personnes et d’environ 50 blessés», a-t-il indiqué. (Source : Afrique le 360)

Sénégal : Gouvernance- Le Fmi confirme les chiffres révélés par Sonko

Une délégation du Fonds monétaire international (Fmi), sous la direction d’Edward Gemayel, s’est rendue au Sénégal du 9 au 16 octobre 2024. Cette mission a porté sur l’analyse des conclusions préliminaires du rapport de l’Inspection générale des finances (Igf) concernant les finances publiques du pays, couvrant la période allant de 2019 au premier trimestre 2024. Les discussions ont également inclus les perspectives budgétaires pour la fin de l’année en cours. (Source : adakar.com)

Mali : inondations- L’UE apporte 98 millions de Fcfa d’aide humanitaire aux victimes

En réponses aux graves inondations qui continuent de toucher plusieurs régions du Mali, l'Union Européenne (UE) a de nouveau débloqué 150 000 Euros soit plus de 98 millions de Fcfa en fonds humanitaires pour pourvoir aux besoins les plus urgents. Ce financement vient s’ajouter au montant d’un million Euros ( soit 656 millions de Fcfa) d’aide humanitaire déjà allouée au pays dans le cadre du soutien de 5,4 millions d'euros ( soit 3,5 milliards de Fcfa) apporté par l'UE pour venir en aide aux populations victimes des inondations dévastatrices au Tchad, au Niger, au Nigéria, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso.Ce financement de l'UE va aider la Croix-Rouge Malienne à répondre aux besoins immédiats des ménages touchés par les inondations, notamment en matière de nourriture, d'abris, d'hygiène et de soutien logistique. (Source : abamako.com)

Niger : Approvisionnement du marché - Niamey 3ème fournisseur du Bénin en 2023 malgré la crise

Entre janvier et décembre 2023, le Bénin a acheté pour environ 1000 milliards de Fcfa de marchandises. Les principaux fournisseurs du pays au cours de cette période sous revue sont le Nigéria, le Togo et le Niger. Le commerce intra-régional a été d’un grand apport dans les échanges au cours de la période sous-revue, selon le document « Enquête sur le commerce extérieur non enregistre (Ecene) édition 2022-2023 » de l’Institut national de la statistique et de la démographie (Instad). (Source : niamey.com)

Côte d’Ivoire : 2e édition de l'Université libérale - Un forum sur le libéralisme à Abidjan

La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (fondation politique allemande) a organisé, en collaboration avec le Centre d’études prospectives (Cep), la deuxième édition de son forum dénommé « Université libérale d’Abidjan » sur le thème : « Comprendre le libéralisme et ses racines africaines ». C’était le 10 octobre 2024, à Abidjan-Plateau. Cette deuxième édition avait pour objectif de réfléchir sur les racines du libéralisme dans le contexte africain et ivoirien en vue de recueillir des idées novatrices pour repenser et réformer les institutions, et l'économie ivoirienne. Cette journée a été marquée par deux panels majeurs, l’un sur le sous-thème : « L’héritage politique africain et gouvernance libérale moderne » et l’autre « Traditions africaines et dynamisme économique : fondements du libéralisme entrepreneurial. (Source : fratmat.info)

Togo : Palais des Congrès de Lomé- Les travaux de rénovation avancent

Entamés depuis juin dernier, les travaux de rénovation du Palais des Congrès de Lomé progressent à un bon rythme. Le Premier ministre Victoire Dogbé s’est rendu lundi 14 octobre sur le chantier. Les travaux qui couvrent plusieurs mois, permettront de réhabiliter entièrement et de moderniser cette infrastructure emblématique et historique, symbole des manifestations politiques et culturelles du pays. A l’issue des différentes explications sur l’évolution du chantier, la cheffe du gouvernement a félicité et exhorté les équipes de techniciens et de jeunes togolais mobilisés. En rappel, le Palais des Congrès de Lomé a été érigé en 1972 au cœur du quartier administratif. (Source : alome.com)

Bénin : Prix à la consommation- Le prix du maïs tombe à moins de 150 FCFA/Kg par endroits

C’est le cinquième mois consécutif où le prix du maïs local a connu une baisse sur les différents marchés au Bénin. Selon la dernière parution du Bulletin mensuel du Système d’Information sur les Marchés Agricoles (Sim-Agricole) de la Cellule technique de suivi et d’appui à la gestion de la sécurité alimentaire (Ct-Sagsa), le maïs a été acheté à moins de 150 FCFA par endroits et légèrement au-dessus des 150 FCFA/Kg.Au Bénin, dans le mois de septembre caractérisé notamment par les nouvelles récoltes de plusieurs produits agricoles au Nord, il est attendu, à priori, un renforcement de l’offre favorisant un repli des prix des produits agricoles, en l’occurrence le maïs, sur les marchés. En septembre 2024, les meilleurs prix du maïs (inférieurs à 150 FCFA/Kg) ont été observés dans les communes de Tchaourou et d’Aplahoué. (Source : acotonou.com)

Gabon : Qualifications CAN 2025- Le sort du Gabon entre les mains du Maroc

Le Gabon peut un peu bien respirer après sa victoire ce mardi contre le Lesotho (2-0) à Durban en Afrique du sud. Mais le destin des Panthères est encore entre les mains du Maroc qui affronte la Centrafrique, le concurrent immédiat du Gabon. Le Gabon occupe toujours la 2ème place du groupe C avec 7 points contre 3 points pour la Centrafrique qui reçoit ce jour contre le Maroc. Une seconde victoire du Maroc contre la Centrafrique soulagerait le Gabon. Le Maroc totaliserait alors 12 points. 7 pour le Gabon et 3 pour la Centrafrique. Cependant une victoire des Fauves du bas Oubangui contre les Lions de l’Atlas permettra au Gabon et à la Centrafrique. (Source : alibreville.com)

Guinée : Gouvernance du Général Doumbouya- Bah Oury décline les « piliers » de la Refondation

« La bonne gouvernance ne consiste pas simplement à gérer des institutions, mais à transformer des vies ». Déclaration du Premier Ministre guinéen, Amadou Oury Bah, alors qu’il lançait, le mardi 15 octobre 2024, les travaux des comités régionaux sur la digitalisation du fichier d’état civil, organisés par l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) en Guinée. S’exprimant à cette occasion au nom du Général Mamadi Doumbouya, il a déclaré que dès le début de la transition, les nouvelles autorités du pays ont compris, à la lumière de l’expérience et de l’histoire de la Guinée, qu’il fallait rompre avec le passé. Un passé marqué, selon Bah Oury, par des systèmes électoraux qui, à chaque élection, entraînaient des troubles, des pertes humaines et des occasions manquées, créant un cycle sans fin. (Source : africaguinee.com)