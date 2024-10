Afrique: 4,2 milliards de dollars de pertes par an à cause des récits médiatiques stéréotypés

Les médias internationaux représentent souvent le continent comme un bloc homogène, passant sous silence les évolutions positives qui s'y opèrent et regardant les sociétés africaines à travers le prisme occidental, selon un rapport.

Intitulé « The cost of media stereotypes to Africa- The relationship between media, investment and economic development », le rapport se base sur une combinaison d'analyses quantitatives et d'observations qualitatives pour explorer les répercussions d'une couverture médiatique biaisée de l'actualité africaine sur le coût du service de la dette. Les stéréotypes véhiculés par les médias internationaux coûtent aux pays africains une « prime de préjudice » sur le service de la dette allant jusqu'à 4,2 milliards de dollars chaque année, indique le rapport de l'ONG Africa No Filter et du cabinet de conseil en stratégie Africa Practice.

La couverture médiatique des élections dans quatre pays africains (le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Egypte) durant la période prépandémie de Covid-19 a été comparée à celle des processus électoraux dans des pays non africains présentant des profils de risque similaires, notamment la Malaisie, le Danemark et la Thaïlande.

L'analyse fait état de récits négatifs dominants le discours autour des élections africaines. Par exemple, 88 % des articles de presse sur le Kenya pendant la période électorale sont négatifs, contre seulement 48 % pour la Malaisie. Les médias présentent souvent l'Afrique comme une entité monolithique, en ignorant la diversité des cultures, des économies et des systèmes politiques du continent. 66% des articles relatifs aux élections égyptiennes sont négatifs contre 32% seulement en Thaïlande.

Les pays africains bénéficient d'une plus grande attention de la part des médias internationaux pendant les périodes électorales, alors que l'accent est mis de manière disproportionnée sur des questions négatives telles que la violence, la fraude électorale et la corruption, souligne l'étude. Les narratifs médiatiques stéréotypés sur le continent transparaissent également à travers un focus particulier sur les conflits, la pauvreté et les maladies, tout en négligeant les évolutions et les réalisations positives.

Des taux d'emprunts élevés

A tort, les médias présentent l'Afrique comme une entité monolithique, en ignorant la diversité des cultures, des économies et des systèmes politiques du continent, regardant les cultures et les sociétés africaines à travers le prisme occidental, ce qui a pour conséquence des malentendus et des représentations erronées. Un lien clair entre l'image véhiculée par les médias et la perception du risque souverain par les investisseurs. Une couverture médiatique négative augmente le risque perçu, ce qui entraîne une hausse des coûts d'emprunt.

À l'inverse, un sentiment positif dans les médias est corrélé à un profil de risque plus faible et des taux d'emprunt réduits. En comparant les coûts réels du service de la dette avec ceux ajustés en fonction de l'amélioration du sentiment des médias, les chercheurs ont estimé que les économies potentielles que réaliseraient les quatre pays africains étudiés pouvaient atteindre 0,14 % de leur PIB par an. Si l'on extrapole ce chiffre à l'ensemble du continent, l'Afrique perd jusqu'à 4,2 milliards de dollars par an, à cause de récits médiatiques négatifs. Ce montant pourrait financer l'éducation de plus de 12 millions d'enfants, vacciner plus de 73 millions d'enfants ou assurer de l'eau potable aux deux tiers de la population du Nigeria.