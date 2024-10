Congo-Brazzaville: Centre de formation et de recherche en Art dramatique - Appel à candidatures relatif à l'équipe de préfiguration

Consécutivement aux directives du comité de pilotage du projet Cfrad-ICC, coprésidé par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Marie-France Lydie Hélène Pongault, et l'ambassadrice de France en République du Congo, Claire Bodonyi, deux postes sont proposés, en vue de la mise en place de l'équipe de préfiguration du centre de formation et de recherche en art dramatique (Cfrad) : le directeur général et le directeur artistique.

Sous la supervision du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, ladite équipe sera chargée de travailler au pilotage et à l'offre culturelle de l'institution Cfrad jusqu'à l'inauguration du nouveau bâtiment. Il s'agit de directeurs de fait, qui seront sélectionnés à l'issue de cet appel à candidatures, et qui, éventuellement, seront confortés dans leurs missions par un décret de nomination quand les travaux du Cfrad seront définitivement terminés. La mise en place d'une équipe de préfiguration pour le Cfrad contribuera à un suivi effectif des travaux de ladite institution aux niveaux administratif et culturel.

Pour ce faire, les candidatures sont à soumettre en version électronique ou physique aux adresses suivantes : bonheurm979@gmail.com ; ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs (secrétariat). Ce, dans la période allant du 16 septembre au 16 octobre 2024. Les documents à fournir sont les suivants : un courrier adressé à la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs précisant le poste, objet de la candidature ; le CV du postulant ; une copie de la carte nationale d'identité (ou pièce équivalente : NIU ou passeport) en cours de validité ; une copie du passeport (pour les étrangers).

La fiche de poste du directeur général au sein de l'équipe de préfiguration

Le poste de préfiguration du directeur général du Cfrad, dans le cadre du projet Cfrad-ICC, est sous la supervision du ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Les enjeux du poste sont divers. Enjeu culturel, le Cfrad est un incubateur des industries culturelles et créatives ; Enjeu patrimonial, le Cfrad accueillera une exposition permanente rappelant l'histoire partagée du Congo et de la France ; Touristique, le Cfrad constitue le point de chute de l'itinéraire du patrimoine de Brazzaville ; Diplomatique, la reconstruction du Cfrad s'inscrit dans une démarche de matérialisation de la volonté des chefs d'État, Denis Sassou N'Guesso de la République du Congo et Emmanuel Macron de la France, en vue de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays.

La mission étant d'assurer la responsabilité managériale du Cfrad, au cours des travaux de reconstruction et éventuellement après l'inauguration. Alors qu'en ce qui concerne les activités et tâches, il s'agira de superviser la rédaction des statuts et du règlement intérieur du nouveau Cfrad ; piloter la définition du projet scientifique et culturel du Cfrad ; piloter l'élaboration du modèle économique ; superviser le dimensionnement RH : proposer l'organigramme et rédaction des fiches de poste ; piloter la réalisation d'un plan de communication ; représenter le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs auprès des partenaires pour le projet de réhabilitation du Cfrad ;

communiquer régulièrement l'état d'avancement des activités devant le ministère de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs ; animer le Cfrad, à travers une programmation artistique régulière et l'accueil d'artistes en résidence ; favoriser les interactions entre le Cfrad et d'autres centres culturels du Congo et d'ailleurs ; assurer le management du Ballet et du Théâtre national du Congo ; contribuer à édifier le public sur le caractère touristique et patrimonial du Cfrad et de Brazzaville, en lien avec l'histoire partagée du Congo et de la France ; assurer la gestion de l'administration, des ressources humaines, du budget et des espaces qui composent le Cfrad ; mobiliser des financements pour le Cfrad, rechercher des mécènes.

Lieu de travail étant à Brazzaville, République du Congo, la spécificité du poste est donc de quarante heures de travail par semaine. Quant aux compétences et aptitudes requises, il faudrait avoir la capacité à animer un centre culturel ; avoir la connaissance des enjeux liés aux industries culturelles et/ ou au patrimoine ; avoir la capacité à gérer les ressources humaines ; avoir la capacité à gérer un budget ; avoir la connaissance des enjeux diplomatiques ; et enfin être en âge de travailler. S'agissant de l'expérience professionnelle, il y a l'administration ; la vie associative en lien avec les arts/ ou le patrimoine ; l'expérience managériale (poste de directeur, responsable ou chef de service, etc.). Enfin, en ce qui concerne la formation, être titulaire d'au moins un diplôme universitaire (bac+3 et plus).