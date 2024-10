Le Groupe de la Banque africaine de développement a nommé Anthony Simpasa au poste de directeur de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche

announcement

Le Groupe de la Banque africaine de développement a nommé l'économiste zambien Anthony Simpasa au poste de directeur de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche, avec effet au 1er septembre 2024.

M. Simpasa est un leader d'opinion qui compte plus de vingt ans d'expérience dans les domaines universitaire, de la banque centrale et du développement international. Il a une connaissance approfondie du développement et du paysage politique de l'Afrique, dirigeant des équipes chargées de projets phares complexes, d'opérations dans les pays et d'initiatives de recherche.

M. Simpasa a rejoint le Groupe de la Banque africaine de développement en 2011 en tant qu'économiste de recherche principal et a occupé plusieurs autres fonctions. Depuis mars 2023, il était chef de la division de la politique macroéconomique, de la soutenabilité de la dette et des prévisions. Entre février 2022 et mars 2023, il a cumulé les fonctions de chef par intérim de cette division et d'économiste spécialiste en chef pour le Département pays du Nigéria.

M. Simpasa a joué un rôle central dans la production annuelle du rapport sur les « Perspectives économiques en Afrique », qui est la publication phare de la Banque. Il a également initié et assuré la responsabilité du rapport sur les « Performances et perspectives macroéconomiques de l'Afrique », lancé en 2023.

Avant de rejoindre le Groupe de la Banque, il était directeur des études de marché au sein du Département des marchés financiers de la Banque centrale de Zambie, où il a dirigé des travaux visant à améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre de la politique monétaire. Il était également chargé de cours au Département d'économie de l'université de Zambie et chercheur invité au Fonds monétaire international.

Durant sa carrière, M. Simpasa a contribué de manière significative à l'élaboration des politiques. Il a produit la première note de diagnostic pays de la Banque africaine de développement et a codirigé la préparation de l'appui budgétaire en réponse à la pandémie de Covid-19 au Nigéria. Il dirige actuellement une équipe composée de membres du personnel de la Banque et d'experts externes dans le cadre du projet phare intitulé « Mesurer la richesse verte des nations : capital naturel et productivité économique en Afrique ».

Docteur en économie de l'université du Cap, en Afrique du Sud (2010), M. Simpasa possède également un master en économie de l'université du Botswana (1998) et une licence en économie de l'université de Zambie (1996).

À la suite de sa nomination, M. Simpasa s'est dit « très honoré de la marque de confiance du président Adesina, qui me confie la responsabilité de diriger les travaux analytiques et le dialogue sur les politiques de la Banque ainsi que la production de connaissances pour soutenir ses opérations. Ce rôle me donnera l'occasion de travailler avec mes collègues pour repositionner le département en tant que centre d'excellence intellectuelle dans la mise en oeuvre de la stratégie de la Banque en matière de connaissances et dans le renforcement de son image de marque en tant qu'institution et partenaire de choix pour les services de conseil et le dialogue sur les politiques en Afrique ».

« J'ai le plaisir de nommer Anthony Simpasa au poste de directeur du Département de la politique macroéconomique, des prévisions et de la recherche », a déclaré Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement. « C'est un économiste polyvalent et passionné, doté d'une solide connaissance du paysage socio-économique de l'Afrique, acquise au cours d'une carrière de plus de vingt ans dans le monde universitaire, la banque centrale, le développement international et la recherche en matière de politiques. Il jouera un rôle essentiel en favorisant la mise en place d'une vision, d'une prestation de services et d'un leadership sur le plan stratégique en matière de politiques et de recherches économiques au sein du Groupe de la Banque, et en éclairant et en façonnant les activités de la Banque à partir d'analyses et de directives pertinentes. Sa vaste expérience dans la conduite du dialogue sur les politiques au niveau national, ainsi que sa capacité à établir des partenariats et des réseaux solides, constitueront un atout majeur dans l'amélioration et le renforcement du profil de connaissances, de l'influence et de l'impact du Groupe de la Banque. »