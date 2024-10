Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Le Congo se neutralise avec l'Afrique du Sud

Les chances des Diables rouges à valider leur ticket pour la Coupe d'Afrique des nations(CAN), Maroc 2025, ont été compromis, le 15 octobre au stade Alphonse-Massambat-Débat, lors de leur match nul 1-1 face aux Bafana-Bafana d'Afrique du Sud.

La confrontation entre le Congo et l'Afrique du Sud comptant pour la quatrième journée des éliminatoires a clairement déterminé la trajectoire que suivra la sélection congolaise dans la suite du processus de qualification. Ce match nul permet certes au Congo de conserver sa troisième place, mais réduit drastiquement ses chances de qualification. Avec 4 points, le Congo est toujours 3e derrière l'Afrique du Sud (8 pts) et l'Ouganda (10 pts). Le Soudan du Sud traine à la dernière place avec 0 pt.

Bien avant l'entame du match, la sélection congolaise affichait une attitude positive. Poussés par le public, venu très nombreux assister et participer à la victoire des onze national, les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant tout le match. Sur le plan collectif, l'équipe a largement répondu aux attentes et même fait mieux, selon certains supporters, mais quelques erreurs individuelles et des mauvaises appréciations de l'arbitre ont cloué l'espoir de toute une nation.

Le Congo a, en effet, joué sans complexe ni pression. Après l'ouverture du score par l'attaquant de l'Afrique du Sud, Mokwana, les Congolais ont continué de dérouler leur schéma de jeu. La confiance a gagné les joueurs et des milliers de supporters sur les gradins. Un but du Congo a été refusé, à la 28e minute, pour hors-jeu. Quelques minutes ont suffi aux Congolais pour égaliser, puisqu'à la 47e minute, Mons Bassouamina a mis en difficulté le célèbre gardien Sud-Africain Ronwen Williams ainsi que sa défense à travers une action de balle au pied. La ténacité de Harvy Ossete et Berlhod Mbemba a donné plus de tonus à la defense centrale dirigée par le trio Lois fauriel, Bryann Passi et Yhoan Andzouana. Le gardien Trey Vimalin, qui a été lancé pour la premiere, a fait ses preuves lors des duels avec les attaquants Sud-Africains et rassuré ses coéquipiers en maitrisant totalement sa zone de compétence.

Malgré le dynamisme et la volonté des joueurs et du staff technique de remporter cette rencontre décisive, le rêve des Congolais de participer à la CAN s'amenuise, puisque l'écart des points se creuse au profit des autres équipes. Le sélectionneur Isaac Ngata estime qu'il n'est pas nécessaire de se lamenter, mais il faut revoir les failles et travailler davantage afin de préparer efficacement les prochaines échéances. Il a, par ailleurs, apprécié le fait que les joueurs ont respecté les consignes puisque le système de jeu présenté le 15 octobre a clairement mis à mal la nation arc-en-ciel.