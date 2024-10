Ghana: Les agricultrices mènent la charge contre le changement climatique

Elles appellent à des transformations dans le secteur agricole pour réduire les émissions de carbone.

Au Ghana, les femmes représentent environ 70 % de la main-d'oeuvre dans l'agriculture et les secteurs connexes. La plupart d'entre elles sont de petites exploitantes agricoles qui suivent des pratiques écologiques ou biologiques minimisant l'utilisation d'intrants externes et de produits chimiques synthétiques, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement.

Grâce à la mise en oeuvre de méthodes agroécologiques, malgré des ressources limitées, ces femmes contribuent de manière significative à la conservation de la biodiversité, à la réduction de la déforestation, à la séquestration du carbone et à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Étant donné qu'elles dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance, les agricultrices africaines s'efforcent activement de préserver ces ressources essentielles de la dégradation de l'environnement.

Les agricultrices du Ghana, unies dans le cadre d'un mouvement social plus large, plaident activement en faveur de changements transformateurs dans le secteur agricole visant à réduire les émissions de carbone. Elles demandent au gouvernement de prendre des mesures plus décisives en faveur du climat et insistent sur la nécessité de faire de l'agroécologie un pilier central des stratégies nationales de lutte contre le changement climatique.

Awula Serwah, écologiste ghanéenne et coordinatrice d'Eco-Conscious Citizens Ghana, une organisation environnementale basée à Accra, a souligné les défis et l'impact uniques du changement climatique et de la dégradation de l'environnement auxquels les femmes et les filles sont confrontées.

« Le changement climatique et la dégradation de l'environnement touchent tout le monde. Ils ne ménagent personne. Dans les communautés où les femmes et les filles sont responsables de la production alimentaire, de la collecte de l'eau et du combustible pour la cuisine, c'est particulièrement difficile pour elles », a déclaré Mme Serwah, ajoutant que le changement est urgent et que chacun devrait apporter sa contribution et ne pas s'engager dans des activités qui aggravent une situation déjà mauvaise.

En ce qui concerne l'égalité des sexes et le changement climatique, Mme Serwah a déclaré que le leadership en matière d'adaptation au climat ne devrait pas être limité par le sexe.

« Toute personne ayant une passion, une compréhension de l'adaptation au climat, les compétences nécessaires et la volonté de diriger devrait le faire. Il est essentiel que nous travaillions à l'égalité des sexes, mais nous ne devrions pas faire du changement climatique une question de genre », a souligné Mme Serwah.

Elle cite l'exemple de l'écologiste kényane Wangari Maathai, qui a fondé le Mouvement de la ceinture verte et est devenue la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur de l'environnement.

« Une femme déterminée, qui a beaucoup à faire, peut diriger l'adaptation au climat tout aussi bien qu'un homme. Le professeur Maathai s'est occupée des questions environnementales bien avant que les gens ne comprennent l'importance de l'environnement et elle est devenue la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour son travail en faveur de l'environnement. L'essentiel n'est pas qu'elle était une femme, mais qu'elle était profondément passionnée par l'environnement et qu'elle était déterminée à faire la différence », a déclaré Mme Serwah.

Il est essentiel, selon elle, que les gouvernements et les décideurs politiques élaborent des stratégies efficaces pour inclure et soutenir les femmes dans les initiatives de lutte contre le changement climatique.

Mme Serwah estime que les femmes qui sont motivées pour prendre la tête de la lutte contre le changement climatique ne devraient pas se heurter à des obstacles, mais devraient recevoir le soutien dont elles ont besoin. Elle a plaisanté : « Nous avons tous le devoir constitutionnel de protéger l'environnement et nous devrions exiger que des mesures soient prises.

