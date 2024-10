Ile Maurice: Quand l'avocat de Vishal Shibchurn, Pravesh Nuckcheddy, soutient le MSM

L'avocat de Vishal Shibchurn, Pravesh Nuckcheddy, a été vu au no 9, Flacq-Bon-Accueil, en train d'aider le candidat du MSM Vijay Anand Ramchurn. Contacté la semaine dernière, l'avocat nie et affirme que c'est son frère qui, dit il, lui ressemble... Or, nos sources maintiennent que c'est bien l'homme de loi qui est sur le terrain aux côtés du candidat du MSM. Nous lui avons renvoyé un message depuis dimanche mais l'homme de loi ne nous a pas répondu. Pourquoi ?

Il faut savoir que Pravesh Nuckcheddy représente en ce moment même Vishal Shibchurn dans l'affaire de l'affidavit que celui-ci avait juré le 6 août et qui est accablant pour le pouvoir. Il défend aussi Shibchurn dans l'affaire d'agression et de séquestration du couple habitant St-Hubert. On se souvient également que l'assistant surintendant de police (ASP) Hemant Dass Ghoorah, en charge de l'enquête sur l'affidavit juré par Shibchurn, avait nié avoir remis un portable à Vishal Shibchurn en prison pour que celui-ci parle à une VVIP. L'ASP avait même déposé une precautionary measure (PM) contre l'auteur de ces allégations en affirmant que c'est Pravesh Nuckcheddy qui lui avait dit de rencontrer Shibchurn seul car l'avocat n'allait pas pouvoir se rendre à la prison ce jour-là. L'ASP ajoutait dans sa PM qu'il avait remis son téléphone portable à Shibchurn pour qu'il parle à son avocat Nuckcheddy.

Contacté, le 17 août, Pravesh Nuckcheddy niera les propos de l'ASP en promettant même de déposer une main courante à son tour à ce propos. Il nous expliquait aussi comment l'ASP se plaignait de subir des pressions d'en haut pour aller à la rencontre de Shibchurn en prison. Le 29 août, Rama Valayden nous informait que la PM n'a pas encore été déposée même s'il était allé aux Casernes centrales ce jour-là en compagnie de Pravesh Nuckcheddy. Depuis, on n'a plus entendu parler de cette PM que les avocats de Shibchurn avaient promis de déposer.

%

En attendant, la demande de Shibchurn pour sa remise en liberté provisoire est en attente. Une première date avait été fixée : le 10 septembre. Mais l'audience avait dû être renvoyée car Me Nuckcheddy était en voyage et Rama Valayden, qui devait le remplacer, n'était pas venu en cour non plus. Une deuxième audience avait été fixée au 17 septembre mais encore une fois, Rama Valayden ne s'était pas présenté en cour. La magistrate avait même fait appeler l'avocat qui n'avait pas répondu. Elle a donc annulé la demande de remise en liberté de Shibchurn. Pravesh Nuckcheddy aurait alors dû faire une nouvelle demande de remise en liberté provisoire pour son client mais selon ce qu'il a dit aux proches de Shibchurn, la cour ne lui aurait pas encore répondu.

Du coup, les proches de Vishal Shibchurn ne comprennent pas ce que font les avocats de ce dernier. «Bien sûr, Nuckcheddy a le droit d'aider qui il veut pour les élections. Mais il aurait dû nous prévenir. Comme cela, nous aurions su à quoi nous en tenir.» Et quant à la remise en liberté de Vishal Shibchurn, ils pensent que ce sera peut-être trop tard et que ce dernier ne recouvrera la liberté qu'après les élections.

Pravesh Nuckcheddy ne nous a pas répondu hier. Ni Rama Valayden.