Mali: Tensions autour du renouvellement de la licence de la Sotelma

Au Mali, les autorités de transition réclament à la Sotelma le prix du renouvellement de sa licence, et vite. Deux opérateurs se partagent le marché du téléphone au Mali : Orange et Malitel. Malitel, c'est le nom resté d'usage, mais la marque s'appelle Moov Africa depuis 2021, elle est opérée par la société Sotelma, filiale du Groupe Maroc Telecom. La Sotelma se voit donc réclamer 160 milliards de francs CFA (245 millions d'euros) pour pouvoir continuer d'opérer dans le pays. Sauf que l'État doit de l'argent à la Sotelma, et qu'un bras de fer est en train de s'engager.

La lettre, datée du 14 octobre et signée par Alousseni Sanou, le ministre de l'Économie lui-même, est tamponnée « confidentiel ». Mais elle circule et a pu être authentifiée par RFI. Le ministre indique au directeur général de la Sotelma un calendrier strict pour le paiement du renouvellement de la licence : 80 milliards de francs CFA (environ 123 millions d'euros) d'ici au 20 octobre, 40 milliards au 31 décembre et encore 40 milliards au 31 mars 2025.

Au total, cela représente 160 milliards de francs CFA. En 2017, Orange n'avait déboursé que 100 milliards pour le renouvellement de sa propre licence. Celle de la Sotelma, acquise en 2009 par le Groupe Maroc Telecom lors de la privatisation de l'entreprise, expire cette année.

Dans le même temps, l'État malien doit de l'argent à la Sotelma, et la Sotelma souhaite que le montant soit déduit du prix de la licence. Refus net du ministre Alousseni Sanou qui, selon le même document, explique qu'il s'agit de « charges de natures différentes dont les montants ne sont pas encore validés. »

« La trésorerie de l'État n'est pas au mieux », analyse un économiste malien sous couvert d'anonymat, qui estime que les autorités de transition cherchent des ressources auprès de ceux qui en ont : les multinationales.

À combien combien s'élèvent les créances que détient la Sotelma vis-à-vis de l'État ? Jusqu'où pourrait aller ce différend ? À quel point le renouvellement de la licence de la Sotelma est-il menacé ? Sollicités par RFI, ni la Sotelma, ni le ministère de l'Économie n'ont souhaité commenter à ce stade.