Maroc: Sécurité alimentaire/Développement rural - Nécessité d'une action collective pour éradiquer les inégalités (ministre)

Rabat — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité d'une action collective pour éradiquer les inégalités face aux défis qui se présentent en matière de sécurité alimentaire et de développement rural.

"Les défis actuels en matière de sécurité alimentaire et de développement rural appellent à une action collective pour éradiquer les inégalités et renforcer la résilience de nos populations face aux enjeux climatiques et économiques", a dit M. Sadiki lors de l'ouverture de la célébration de la 44ème édition de la journée mondiale de l'alimentation, organisée sous le thème "le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleurs".

La thématique de cette édition résonne particulièrement fort avec l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a toujours placé l'humain au centre de toutes les politiques publiques, a-t-il relevé, mettant en exergue l'importance d'un développement inclusif et durable.

De son côté, le représentant de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Maroc, Jean Senahoun, a indiqué que la journée mondiale de l'alimentation, met en avant l'importance de garantir à chaque individu un accès à une alimentation saine, diversifiée, durable et abordable, qui constitue un droit humain fondamental.

En abordant les enjeux liés à l'agriculture, M. Senahoun a salué les efforts du Maroc dans ce domaine, notamment à travers les initiatives stratégiques telles que le Plan Maroc Vert et Génération Green, qui visent à renforcer la sécurité alimentaire et à promouvoir une agriculture plus résiliente.

La séance d'ouverture a été suivie par la tenue d'un séminaire scientifique autour de la thématique de l'année sur le droit aux aliments, marqué par la présentation du ministère des efforts déployés dans le cadre de la stratégie Génération Green, portant notamment sur la gestion de l'eau d'irrigation, la conservation des ressources génétiques, la recherche en technologies alimentaires, l'amélioration de la qualité des aliments, la réduction des pertes post-récolte, ainsi que la digitalisation de l'accès à l'information.

Le séminaire a connu la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, des professionnels du secteur privé, des institutions étatiques, des établissements de recherche et de formation ainsi que des structures centrales, régionales et sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux forêts.

Les recommandations découlant de ce séminaire permettront d'enrichir les débats autour des stratégies de résilience aux changements climatiques et de mobilisation de la solidarité et de l'action collective pour construire un monde durable où chacun aurait un accès régulier à une alimentation nutritive en quantité suffisante.

En marge de la journée mondiale de l'alimentation et sous la présidence de M. Sadiki, plusieurs conventions, programmes et projets ont été conclus par le ministère avec la FAO et également avec la Fédération Interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) au Maroc.

Ont pris part à cette célébration, des ambassadeurs, des représentants des organismes internationaux, des présidents des interprofessions agricoles, des présidents des chambres d'agriculture, ainsi qu'une importante délégation de responsables du ministère.