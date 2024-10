Maroc: Journée nationale de l'industrie - Signature d'une série de conventions pour renforcer l'intégration industrielle

Benguerir — Des conventions visant à renforcer l'intégration industrielle locale dans plusieurs secteurs ont été signées, mercredi à Benguerir, en marge de la deuxième édition de la Journée nationale de l'industrie (JNI).

Il s'agit d'une convention tripartite signée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le directeur général de l'Office National de l'Électricité et de l'Eau potable (ONEE), Tarik Hamane, et le président de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (FENELEC), Ali El Harti, pour substituer, à terme, 50% des produits importés dans le secteur de l'électricité par une production locale.

Cette convention vise aussi à promouvoir la compétitivité des entreprises marocaines pour l'accès à la commande publique. S'inscrivant dans une démarche de développement durable, cette initiative prendra effet immédiatement et s'étalera jusqu'en décembre 2030.

La deuxième convention, paraphée par le président de la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC), Azzedine Jettou, le président de la Fédération de l'Automobile, Adil Zaidi, le président de la Fédération de la chimie et de la parachimie (FCP), Abed Chagar, et M. El Harti, a pour but de renforcer la production locale de câblage et d'équipements électroniques tout en intégrant des matériaux essentiels comme le cuir dans le secteur automobile.

Conclue par le président de la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (FIMME), Abdelhamid Souiri, le président de la Fédération Marocaine de Plasturgie, Hicham El Haid, M. Zaidi et M. Chagar, la troisième convention porte, quant à elle, sur l'intégration industrielle de la construction mécanique.

Elle a pour objectif de renforcer la collaboration entre les secteurs concernés pour promouvoir l'utilisation de solutions locales dans l'industrie mécanique, stimulant ainsi l'innovation et réduisant la dépendance aux intrants importés.

La quatrième convention, signée par M. El Haid, M. Chagar, la vice-présidente de la Fédération Marocaine de l'Industrie et de l'Innovation Pharmaceutiques (FMIIP), Lamia Tazi, et le président de la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l'emballage (FIFAGE), Mounir El Bari, tend à promouvoir l'intégration des produits pharmaceutiques.

Elle vise à renforcer la production locale et la compétitivité de l'industrie pharmaceutique, en favorisant l'intégration accrue des emballages adaptés et fabriqués localement, ce qui contribuera à la souveraineté industrielle du Royaume.

Enfin, la cinquième convention, signée par le président de la FIMME, Abdelhamid Souiri, M. Zaidi et le président de la Fédération de l'Industrie Minérale, Mohamed Cherrat, porte sur l'intégration des matériaux locaux dans le secteur automobile et vise à augmenter l'utilisation des matériaux produits localement dans cette industrie, réduisant ainsi la dépendance aux importations et encourageant une plus grande collaboration entre les fournisseurs locaux et les constructeurs automobiles.

Il est également question, à travers cette convention, de renforcer la chaîne de valeur et de soutenir la compétitivité du secteur automobile marocain.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la 2ème édition de la JNI favorise les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d'atteindre son plein potentiel.

Cette journée, placée sous le thème "Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires", se veut aussi une occasion pour promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.