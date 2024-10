Maroc: Le 9è Festival international des écoles de cinéma de Tétouan, du 22 au 27 novembre

Tétouan — La 9ème édition du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan (FIDEC) se tiendra, du 22 au 27 novembre prochain.

Organisé par l'association BIDAYYAT ARTCINE et la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan (Université Abdelmalek Essaâdi), avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), en partenariat avec plusieurs organismes marocains et étrangers, cet événement sera l'occasion de découvrir de nouveaux cinémas et des talents issus des écoles de cinéma des plus prestigieuses à l'échelle internationale, indique un communiqué des organisateurs.

Le festival, qui se déroulera au cinéma Espagnol, vise à promouvoir le travail des étudiants des écoles de cinéma, des universités et des instituts spécialisés du cinéma, et à célébrer le cinéma, l'art et la culture.

Le FIDEC a pu s'affirmer, en seulement neuf ans d'existence comme une référence dans le monde arabe et africain et se positionne comme un rendez-vous incontournable à l'échelle internationale, grâce à la rigueur de sa sélection, la qualité de son organisation et la complémentarité de ses composants universitaires et de la société civile.