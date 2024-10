Algérie: Boughali s'entretient à Genève avec le président de la Chambre du peuple indien

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, s'est entretenu, mercredi à Genève, avec le président de la Chambre du peuple indien, Om Birla, et ce, en marge des travaux de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "les résultats de la visite historique de la présidente de la République de l'Inde en Algérie, une occasion pour M. Birla pour exprimer sa profonde estime et ses remerciements au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'accueil chaleureux réservé à la présidente de l'Inde lors de sa visite en Algérie".

M. Boughali a indiqué que la visite de la présidente de la République de l'Inde est une opportunité pour renforcer la coopération entre les deux pays dans différents domaines, exprimant l'espoir qu'elle contribuera à promouvoir la coopération au niveau souhaité".

Evoquant les relations historiques, M. Boughali a rappelé "le soutien apporté par l'Inde à la révolution algérienne", tandis que le président de la Chambre du peuple indien a affirmé que son pays "puise ses principes dans la pensée du leader Mahatma Gandhi, qui a lutté contre le colonialisme et l'impérialisme et a appelé à la paix et à la coopération entre les peuples".

Par ailleurs, "les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination parlementaires, notamment dans les différents fora parlementaires internationaux, et ont convenu d'échanger des visites et des expériences parlementaires ainsi que de se consulter régulièrement sur les questions d'intérêt commun".

S'agissant de la coopération économique, "M. Boughali a souligné l'importance de rattraper le retard en matière des échanges entre les deux pays, étant donné que son niveau actuel ne reflète pas la profondeur des relations entre les deux pays". Il également appelé à "renforcer la coopération dans les domaines de la culture et des sciences, se félicitant à cette occasion, des réformes initiées par le président de la République dans divers domaines économiques", ajoute le communiqué.

Le président de la Chambre du peuple indien a, dans ce sens, fait observer "le progrès technologique réalisé par la République de l'Inde", exprimant "l'engagement de son pays à coopérer de manière constructive avec l'Algérie à travers l'échange des expertises dans ce domaine".

Concernant les questions internationales, M. Boughali a exprimé "son inquiétude quant à la situation tragique en Palestine et au Liban" déplorant l'échec de la communauté internationale" à contenir l'agression sioniste, notamment contre les civils, tout en appelant à "réformer le système des Nations unies pour davantage de justice et d'efficacité, particulièrement les mécanismes d'action du Conseil de sécurité de l'ONU".

Sur la question du Sahara occidental, le président de l'APN a affirmé "l'engagement de l'Algérie à appuyer les efforts des Nations unies pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination, réitérant la position de l'Algérie soutenant les solutions pacifiques et la décolonisation dans la région", selon la même source.