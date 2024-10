Algérie: La présidente de l'Inde achève une visite d'Etat de quatre jours au pays

Alger — La présidente de la République de l'Inde, Mme Droupadi Murmu, a achevé, mercredi, une visite d'Etat de quatre jours en Algérie, marquée par une volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale et les échanges entre les deux pays.

Au cours de cette visite, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a eu, au siège de la Présidence de la République, des entretiens en tête à tête avec son homologue de la République de l'Inde, lesquels ont été élargis aux membres des délégations des deux pays.

Dans un point de presse conjoint à l'issue de ces entretiens, le président de la République s'est félicité des "relations historiques" entre l'Algérie et l'Inde, soulignant que les deux parties sont convenues de "promouvoir les domaines d'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Inde, de même qu'il sera procédé à la préparation de la prochaine session de la commission mixte de coopération et de consultation politique ainsi que des rencontres d'hommes d'affaires au service des efforts de renforcement des relations bilatérales".

Il a relevé également, sur le plan international, "une convergence de vues" entre les deux pays qui sont convenus de "poursuivre les efforts pour la paix et la stabilité".

Pour sa part, la présidente de la République de l'Inde, a affirmé que l'Algérie et l'Inde sont déterminées à "hisser leurs relations bilatérales à un niveau très élevé", en mettant l'accent sur l'investissement, saluant par la même occasion, l'engagement du président, M. Abdelmadjid Tebboune, à promouvoir la coopération aux plans bilatéral et multilatéral.

Au cours de sa visite, Mme Droupadi Murmu s'est rendue au pôle scientifique et technologique "Chahid Abdelhafid-Ihaddaden" à Sidi Abdellah (Alger), où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, lui a remis le titre de Docteur Honoris causa que lui a décerné le Président de la République pour ses efforts au service de la science et du savoir.

Elle a également visité les sites archéologiques dans la wilaya de Tipasa et le jardin d'essais d'El Hamma à Alger.

D'autre part, Mme Droupadi Murmu a coprésidé avec le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, les travaux du Forum économique algéro-indien qui a réuni plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques des deux pays, représentant plusieurs secteurs et domaines économiques et d'investissement.

La présidente indienne a affirmé, lors de ce forum, que la croissance accélérée de l'économie algérienne au cours de ces dernières années constituait une opportunité pour développer le partenariat économique entre les deux pays et amorcer "une nouvelle ère" de coopération bilatérale dans différents domaines.

Après avoir salué les réformes initiées par l'Algérie dans divers domaines économiques et d'investissement, Mme Murmu a indiqué que l'Inde "est un partenaire de développement solide pour l'Algérie", soulignant que les opportunités d'investissement restent ouvertes dans plusieurs secteurs tels que l'énergie, les engrais, l'industrie pharmaceutique et les énergies renouvelables.

Les travaux de ce forum ont été clôturés par un accord sur l'établissement de relations d'affaires et de partenariats fructueux et mutuellement bénéfiques.