Maroc: Une destination mondiale pour de nombreux secteurs de pointe (M. Akhannouch)

Benguerir — Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc est désormais une destination mondiale pour de nombreux secteurs de pointe, a affirmé, mercredi à Benguerir, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Sa Majesté le Roi entoure le secteur de l'industrie d'une sollicitude particulière, eu égard à sa place au sein du tissu économique national et en tant que pilier essentiel du développement global et durable du Royaume, aux plans économique et social, a souligné M. Akhannouch à l'ouverture de la 2ème édition de la Journée nationale de l'industrie (JNI), qui se tient sous le thème "Inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté, une vision Royale au service du citoyen et des territoires".

Dans ce sens, il a relevé que le climat de stabilité politique et d'équilibre macro-économique dont jouit le Royaume a renforcé son positionnement en tant qu'opérateur de premier plan dans d'autres domaines, comme l'industrie agroalimentaire, les industries pétrochimiques, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du cuir et textile.

Les différentes stratégies industrielles, a-t-il poursuivi, ont été soutenues par un réseau d'infrastructures industrielles et logistiques, à l'instar du Port Tanger Med, classé au premier rang dans le bassin méditerranéen et en Afrique, un réseau autoroutier long de 1800 kilomètres, ainsi que la mobilisation de 13.000 hectares de foncier industriel et la création de 150 zones industrielles.

%

Selon M. Akhannouch, ces stratégies ambitieuses ont été accompagnées par des réformes structurantes en vue d'améliorer le climat des affaires, d'élever le niveau de la formation des compétences à travers le développement de structures de formation nouvelles, comme les cités des métiers et des compétences, ajoutant que ceci a permis de disposer d'un capital humain qualifié dans le secteur industriel, où les femmes représentent plus de 43 %.

Il a, également, indiqué que de nombreux projets structurants ont été lancés en vue d'accompagner les opérateurs industriels et de promouvoir l'industrie nationale, à l'instar de la nouvelle charte de l'investissement, la stratégie nationale "Maroc Digital 2030", la promulgation de la loi sur les délais de paiement, la création de 22 zones nouvelles d'accélération industrielle au niveau de 8 régions, le versement aux entreprises de plus de 20 milliards de dirhams au titre des arriérés sur la TVA et autres.

Dans la même veine, il a noté que la nouvelle charte de l'investissement proposera des mesures spécifiques au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), à travers l'incitation des investissements dont la valeur est comprise entre 1 million et 50 millions de dirhams, y compris les entreprises industrielles.

Le Maroc, a-t-il fait savoir, table aussi sur la transition énergétique pour remporter le pari d'une production zéro carbone et renforcer la compétitivité de la production industrielle, ajoutant que le gouvernement investit dans le secteur de l'hydrogène vert à travers "l'offre Maroc", qui a suscité l'intérêt des opérateurs mondiaux majeurs dans ce domaine.

Conformément aux Hautes Directives Royales, contenues dans le message adressé par le Souverain aux travaux de la première édition de la "Journée Nationale de l'Industrie" en mars 2023, M. Akhannouch a relevé que le gouvernement oeuvre aujourd'hui pour que l'industrie nationale soit pleinement préparée à inaugurer une nouvelle ère industrielle, portée vers et par la notion de souveraineté.

A ce titre, il a souligné que le gouvernement parie sur le développement de la performance du secteur industriel en tant que levier essentiel pour la promotion de l'emploi productif et pérenne et en tant que priorité gouvernementale, considérant que les derniers indicateurs du secteur s'avèrent très encourageants, vu qu'au cours de la première moitié de l'année 2024, le secteur de l'industrie (y compris le secteur de l'artisanat) a créé 92.000 postes d'emploi, dépassant le secteur des services.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a mis en avant la portée des défis que confronte l'industrie nationale, laquelle a subi le contrecoup de la succession des tensions mondiales, notant que le gouvernement s'est attelé à insuffler une dynamique importante au secteur, notamment à travers la "banque de projets industriels" et la mise en place du "Fonds de soutien à l'innovation", qui a connu un franc succès depuis sa création en 2023.

Il a, ainsi, considéré que tout cela a permis au Maroc de faire preuve de résilience face aux mutations de la conjoncture, en dépit de la succession des chocs économiques, reflété par une série d'indicateurs significatifs comme le PIB non agricole moyen qui s'est établi à 3,6 % en 2023 et qui a enregistré un taux de 3,4 % en tant que moyenne cumulative depuis 2021, soit 1 point de plus que la moyenne enregistrée sur la période 2014 - 2021.

Par la même occasion, M. Akhannouch a souligné que sous le règne de SM le Roi Mohammed VI et en un quart de siècle, la taille de l'industrie nationale s'est démultipliée, faisant état de l'augmentation 6 fois de la valeur des exportations industrielles, passées de 61 milliards de dirhams en 1999 à 376 milliards de dirhams en 2023.

Il a également souligné l'augmentation du nombre des entreprises industrielles, qui sont passées de 4500 entreprises en 1999 à quelque 13.000 entreprises en 2023, ainsi que l'augmentation du nombre des emplois créés par le secteur, passés de 477.000 en 1999 à presque 1 million de postes d'emploi aujourd'hui.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), la 2ème édition de la JNI vise à favoriser les échanges sur les nouveaux enjeux liés au développement du secteur industriel afin d'atteindre son plein potentiel.

Cette journée a également pour objectif de promouvoir une industrie nationale forte et résiliente, exploitant pleinement le potentiel des régions pour créer davantage de valeur et de richesse.