Maroc: Glion X - Le pays, fermement engagé en faveur de la protection des droits de l'Homme en tant que choix stratégique national (M. Ouahbi)

Marrakech — Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a souligné, mercredi à Marrakech, l'engagement ferme du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de la protection des droits de l'Homme en tant que choix stratégique national constant.

"Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est fermement engagé en faveur de la protection des droits de l'Homme, en tant que choix stratégique national constant, qui s'est traduit à travers la pratique conventionnelle, garantie par la Constitution et consacrée par les législations nationales et les politiques publiques", a affirmé, M. Ouahbi dans une allocution à l'ouverture de la 10ème édition du Dialogue de Glion sur les Droits de l'Homme.

Et d'expliquer que ce choix se manifeste aussi dans le rôle des institutions constitutionnelles concernées par la protection des droits humains, notamment le Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), créé il y a plus de trois décennies, et d'autres institutions, à l'instar de la Délégation interministérielle aux Droits de l'Homme.

Conformément à cet engagement, le Royaume est toujours présent aux différents évènements et échéances internationaux visant à promouvoir le droit international en la matière, et à encourager l'engagement à cet effet, outre l'organisation de divers dialogues internationaux sur des questions pertinentes, spécifiques ou encore émergentes en la matière, a ajouté le ministre.

M. Ouahbi a également souligné l'engagement résolu du Maroc en faveur des questions des droits humains et du développement de leur cadre normatif et institutionnel, d'où cette confiance placée en le Royaume dont l'illustration éloquente est sa présidence du Conseil des Droits de l'Homme (CDH) de l'ONU.

Le ministre a, d'autre part, exprimé son souhait de voir ce conclave de haut niveau contribuer au renforcement du dialogue sur les questions des droits humains en tant que l'une des priorités des Nations Unies, et dont les mécanismes institutionnels et les moyens de travail nécessitent une révision profonde afin de favoriser la préservation de la dignité humaine, l'instauration de la paix, la consolidation de la solidarité et la coopération internationales et l'adoption d'une approche de dialogue pour résoudre les différends et, partant, relever les divers défis, en particulier dans le contexte international actuel.

M. Ouahbi a, en outre, appelé à faire de la protection des droits de l'Homme une priorité de l'agenda international, tout en veillant à la diffusion à grande échelle des valeurs universelles de tolérance, de paix et de dialogue, et à renforcer la coopération en matière de développement pour réduire les disparités économiques entre les pays, soutenir les processus démocratiques, en tant qu'approche la plus sûre pour épargner les causes des différends et conflits, et éviter leurs effets négatifs.

Après avoir souligné que le respect des engagements est une question nationale qui implique l'ensemble des acteurs (pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, organisations de la société civile et médias), M. Ouhabi a estimé que la création de nouveaux cadres de travail commun entre toutes les parties est le choix judicieux pour unifier les visions, fédérer les efforts et assurer la convergence des actions et ce, à travers les mécanismes nationaux des droits de l'Homme ayant favorisé l'établissement d'un cadre de coopération internationale.

Le Glion X est organisé par la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme et l'Universal Rights Group, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, sous le thème "Des normes internationales à la réalité locale: les mécanismes nationaux de mise en oeuvre, d'élaboration de rapport et de suivi en matière des droits de l'Homme, et le renforcement de l'efficacité du système onusien des droits de l'Homme et de son impact sur le terrain".

Cette 10ème édition ambitionne de créer un espace informel et neutre, inspiré du modèle "Chatham House", où toutes les parties prenantes pourront échanger et identifier les bonnes pratiques cruciales pour la création et/ou le développement des mécanismes nationaux de mise en oeuvre, de rapport et de suivi (NMIRFS).