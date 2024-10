Maroc: Début au Caire de la 89ème réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat, avec la participation du pays

Le Caire — Les travaux de la 89ème réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme ont débuté, mercredi, au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette réunion de deux jours, par une délégation conduite par l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, et composée d'Hicham Airoud, Directeur de l'Habitat et de la promotion immobilière, et Abdelkarim Chenki, Directeur du département du suivi et de l'audit au ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville.

À l'ordre du jour de la réunion figurent des thématiques liées notamment à la tenue du huitième Congrès arabe de l'habitat sous le thème : "Urbanisme durable : défis et perspectives prometteuses", le choix du thème de la Journée arabe de l'habitat 2025, ainsi que la coopération avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains.

Le conclave planchera également sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et du plan d'action de la stratégie arabe pour l'habitat et le développement urbain, comme il jettera la lumière sur les moyens de renforcer la collaboration avec les organisations et les fédérations régionales et internationales arabes, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques en matière de logement social et les projets innovants dans le domaine de l'habitat et du développement urbain, ainsi que sur la législation et les lois régissant le secteur de l'Habitat et de l'urbanisme.

Le bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'Habitat examinera, en outre, les moyens de soutenir la République de Somalie en matière de formation des cadres dans le secteur de l'habitat, les efforts de reconstruction au Yémen et les projets de logement durable au profit des Palestiniens. Il s'agit également de présenter des études et des expériences sur la réhabilitation des villes affectées par les conflits et les catastrophes naturelles.

S'exprimant à l'ouverture de cette rencontre, le sous-secrétaire au ministère saoudien des Municipalités et de l'Habitat, Abdurrahman Al-Tawil, souligné l'importance de cette réunion qui met en évidence les évolutions, défis et perspectives du secteur, tout en favorisant l'échange d'expériences et d'expertises entre les pays participants.

Il a rappelé, à cet égard, que le secteur de l'habitat occupe une place centrale dans les plans de développement des pays arabes, contribuant à améliorer les services de logement et à optimiser l'utilisation des ressources disponibles, en plaçant le citoyen arabe au cœur des projets de développement.

Prennent part à cette réunion les représentants des pays membres du bureau exécutif, à savoir le Bahreïn, le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, la Palestine, le Qatar et l'Union des Comores, ainsi que le Secrétariat général de la Ligue des États arabes.