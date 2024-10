Au Ghana, les réactions sont nombreuses au lendemain de la défaite 2-0 des Blacks Stars face au Soudan (0-2). Une défaite qui éloigne dangereusement l'équipe nationale d'une éventuelle qualification à la CAN 2025. Supporters, anciens joueurs et anciens coaches ont tous témoigné de leur exaspération, et beaucoup appellent au départ du sélectionneur Otto Addo.

« Otto Addo doit être viré » : voici ce qu'a déclaré sans détours, Malik Jabir, ancien joueur des Blacks Stars et légende du foot ghanéen, dans une interview accordée dans la presse locale. En cause, les piètres performances de l'équipe nationale depuis le retour du sélectionneur, en mars 2024 : deux victoires seulement sur un total de huit matchs joués.

La défaite 2-0 face au Soudan lors du match retour de ce mardi constitue donc, pour certains supporters, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour la première fois depuis vingt ans et dix CAN, le Ghana pourrait ainsi rater la Coupe d'Afrique des Nations. Cet échec est d'autant plus cuisant que les Black Stars ont perdu face une équipe entraînée par un ancien coach du Ghana ; l'ex-joueur international Kwasi Appiah et aujourd'hui sélectionneur du Soudan.

Ce mercredi 16 octobre, certains appellent donc à oublier la CAN, et même, la Coupe du monde, avant d'avoir une refonte complète de l'architecture du football ghanéen. Contactée par RFI, l'association Save Ghana Football accuse aussi bien la Fédération que le ministre des Sports de mauvaise gestion généralisée. Jusqu'à laisser le pays sans aucun stade décent capable d'accueillir des rencontres internationales.

Pour se qualifier à la CAN 2025, les Blacks Stars doivent remporter leurs deux prochains matchs face à l'Angola et le Niger en novembre, et espérer que le Soudan perde ses deux prochaines rencontres face aux mêmes adversaires.