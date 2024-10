Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, mercredi, l'attachement constant de l'Etat à défendre les enfants de la communauté nationale à l'étranger et leurs droits, à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national.

Dans un message adressé au peuple algérien à l'occasion de la Journée nationale de l'émigration, marquant le 63e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République a déclaré : "Je m'incline avec piété et déférence à la mémoire des victimes de ce sinistre jour, et je salue les enfants de l'Algérie hommes et femmes à l'étranger".

Le président de la République a renouvelé, à cette occasion, "l'attachement constant de l'Etat à défendre leurs droits, à protéger leurs intérêts et à réunir les conditions optimales pour leur intégration dans le processus de redressement et de renouveau national, et dans la dynamique de transition de l'Algérie vers l'avenir, avec une nouvelle vision, confiante en les capacités du pays et en ses compétences et la prise de conscience de ses jeunes et de son peuple des défis, convaincue de gagner les paris et de réaliser les rêves de nos valeureux Chouhada dans une Algérie altière, l'Algérie du nationalisme et de la dignité, et attachée au principe du droit et d'équité en ce qui concerne le dossier de la mémoire, que certains cercles extrémistes tentent de falsifier ou de reléguer au tiroir de l'oubli, au moment où la question de la mémoire a besoin d'un nouveau souffle de courage et d'intégrité pour se débarrasser du complexe du passé colonial et se tourner vers un avenir où il n'y a pas de place pour les semeurs de haine, parmi ceux qui restent prisonniers d'une pensée coloniale obsolète".

%

La célébration du 63ème anniversaire de la Journée nationale de l'émigration (17 octobre), vient "en commémoration des luttes de notre communauté à l'étranger qui expriment le ralliement des Algériennes et des Algériens résidant en France à l'époque, à la Glorieuse Révolution de libération" a-t-il rappelé, ajoutant que cet anniversaire "demeure profondément gravé dans nos esprits, de par la forte symbolique qu'il revêt illustrant l'unité et l'attachement du peuple à la réalisation des objectifs tracés dans l'éternelle Déclaration du 1er novembre".