document

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé aujourd'hui la revue des mécanismes et des financements du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC), l'instrument utilisé par le FMI pour octroyer des financements concessionnels aux pays membres à faible revenu.

À cette occasion, la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a fait la déclaration suivante :

« Nos pays membres ont approuvé aujourd'hui une réforme globale et un programme de financement pour le fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC), qui vise à renforcer l'aide du FMI aux pays à faible revenu. »

« Ce programme comprend un dispositif qui permettra de tirer parti du revenu net et/ou des réserves du FMI afin de générer environ 8 milliards de dollars de ressources de bonification supplémentaires pour le fonds fiduciaire RPC au cours des cinq prochaines années. Grâce à d'autres réformes et à la collecte de fonds bilatérale fructueuse de l'année dernière, cela porterait l'enveloppe annuelle de prêts à long terme du fonds fiduciaire RPC à environ 3,6 milliards de dollars (soit plus du double du niveau d'avant la pandémie) et permettrait de catalyser des flux supplémentaires considérables provenant de sources publiques et privées. »

« Cet accord intervient à un moment crucial, alors que les pays à faible revenu ont subi une série de chocs sans précédent et qu'ils ont des besoins de financement considérables. Compte tenu de la demande exceptionnellement élevée de financements au titre du fonds fiduciaire RPC, l'ensemble des mesures approuvées générera les ressources concessionnelles nécessaires pour que le FMI puisse continuer à aider les pays à faible revenu à mettre en oeuvre des politiques saines et à établir des institutions solides. »

« Ces réformes aideront à aligner l'aide du FMI avec les besoins spécifiques de chaque pays, et à tenir compte de l'hétérogénéité économique croissante des pays à faible revenu. Pour veiller à ce que les ressources concessionnelles, disponibles en quantité limitée, soient affectées à ceux qui en ont le plus besoin, un nouveau mécanisme de taux d'intérêt permettra de continuer à proposer des prêts sans intérêt aux pays les plus pauvres tout en veillant à ce que les conditions de prêt consenties à d'autres membres soient suffisamment concessionnelles. Les politiques d'accès permettront de calibrer l'aide du FMI avec souplesse, et les dispositifs de sauvegarde seront renforcés et simplifiés. »

« Les États membres du FMI ont démontré une fois de plus leur engagement commun à venir en aide aux pays membres à faible revenu en cette période économique difficile. »