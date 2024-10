Algérie: Merad préside une réunion de coordination sur le rythme de l'investissement au niveau local

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a présidé, mercredi, une réunion de coordination sur le rythme de l'investissement au niveau local, et ce, en application des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de soutenir la dynamique de l'investissement en tant que levier stratégique du renforcement et de la diversification de l'économie nationale, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence du Directeur général (DG) de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), du secrétaire général du ministère et de plusieurs walis, a été "une opportunité pour échanger les vues et s'enquérir de ce qui a été réalisé dans le cadre du nouveau système d'investissement décidé par le président de la République", ainsi que "pour l'adoption de mesures pratiques pour renforcer la coordination et la coopération, et donner ainsi un élan à la dynamique de l'investissement de manière concrète sur le court et le moyen terme".

A cet égard, M. Merad a rappelé "la priorité maximale qu'accorde le président de la République au dossier de l'encouragement de l'investissement, et ses instructions continues pour améliorer le climat de l'investissement au niveau local, en accordant tout le soutien aux porteurs de projets générateurs de richesses", soulignant "la nécessité de doubler les efforts et d'intensifier la coordination afin de réunir toutes les conditions qui permettent la réalisation des objectifs tracés", selon la même source.

%

Le ministre a souligné "le rôle positif joué par les walis dans l'accompagnement de ce mouvement, que ce soit à travers l'opération d'assainissement des projets d'investissement et la levée des obstacles, ainsi que le recensement du foncier économique disponible et la récupération des assiettes non exploitées, sans négliger les initiatives visant à promouvoir les incitations attrayantes pour les investisseurs nationaux et étrangers", mettant l'accent sur "la pleine disposition à accompagner le travail de l'agence pour atteindre les résultats souhaités", ajoute la même source.

De son côté, et lors de sa présentation de la cadence de l'investissement à travers les wilayas du pays, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a mis en avant "la dynamique positive de l'investissement, en particulier en ce qui concerne les projets inscrits dans les objectifs économiques nationaux liés à la réduction des importations, à la promotion de la production de matières premières et au soutien à l'innovation".

Il a souligné, dans ce sens, que "l'approche actuelle est en phase avec les principes du développement équilibré, en veillant à orienter les initiatives d'investissement en fonction des compétences locales et de la carte économique nationale, afin de réaliser l'efficacité économique des projets tout en renforçant les avantages de développement, sur les plans local et national".