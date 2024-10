Maroc: Projection à Rabat du film 'At eternity's gate', une immersion dans la vie tourmentée de Van Gogh

Rabat — Le film "At eternity's gate" du peintre et cinéaste américain, Julian Schnabel, a été projeté, mercredi au Musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain à Rabat, dans le cadre de l'exposition "Travel Diaries" qui orne les cimaises du musée jusqu'au 31 octobre 2024.

Coécrit et réalisé par Julian Schnabel, "Eternity's Gate", sorti en 2018, est un drame biographique américano-britannico-français qui plonge au coeur des dernières années de la vie tourmentée de Vincent Van Gogh. Le film nous entraîne de son séjour effervescent à Paris en 1888, où il côtoie d'autres artistes et s'imprègne de l'esprit vibrant de la ville, à son installation dans la charmante mais isolée Arles, où il rêve de créer une communauté d'artistes.

Le film, dont le titre fait référence à l'une des œuvres emblématiques de Van Gogh, explore également la théorie controversée formulée par les biographes Steven Naifeh et Gregory White Smith, qui selon eux, la mort de l'artiste pourrait avoir été le résultat d'un homicide involontaire plutôt que d'un suicide, remettant ainsi en question la perception traditionnelle de sa fin tragique.

Schnabel, à travers une esthétique visuelle saisissante et des performances magistrales, invite les spectateurs à ressentir la passion dévorante de Van Gogh pour son art, ainsi que la profonde solitude qui l'accompagnait.

%

Dans le rôle-titre, Willem Dafoe livre une performance fascinante, révélant les conflits intérieurs qui tiraillaient Van Gogh. Soutenu par un casting exceptionnel, le film brille également par la présence de Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner et Niels Arestrup.

Ce long-métrage a été salué par la critique, recevant des nominations prestigieuses aux Oscars et au Lion d'Or, ainsi que trois prix au Festival de Venise, dont le prix de la meilleure réalisation pour Schnabel et la Coupe Volpi du meilleur acteur pour Willem Dafoe.

L'exposition "Journaux de voyage" (Travel Diaries), qui parcourt les mondes uniques de quatre figures clés de la scène de l'art contemporain à New York, avait ouvert ses portes en avril dernier au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain et se poursuit jusqu'au 31 octobre.

Réunissant quatre peintres contemporains newyorkais de renommée internationale, à savoir Helen Marden, Brice Marden, Francesco Clemente et Julian Schnabel, l'exposition est une invitation à découvrir leurs approches et leurs voyages à travers le monde, inspirés par diverses cultures.

Les œuvres exposées, sélectionnées par Vito Schnabel, mettent en lumière l'influence des différentes destinations parcourues à travers les voyages de ces artistes, à la recherche de nouveaux horizons iconographiques et discursifs.

Vincent Van Gogh, né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert (Pays-Bas) et décédé le 29 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise (France) à l'âge de 37 ans, est un peintre et dessinateur néerlandais. Son oeuvre pleine de naturalisme, inspirée par l'impressionnisme et le pointillisme, annonce le fauvisme et l'expressionnisme.