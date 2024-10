Maroc: Les artistes marocains contemporains aux cimaises de l'Art Basel Paris

Paris — Les artistes marocains contemporains seront aux cimaises de la grande messe de l'art contemporain "Art Basel Paris", qui ouvrira ses portes du 18 au 20 octobre.

En avant première de cette foire mondiale de l'art, une visite a été organisée, mercredi, pour la presse et les VIP à laquelle a pris part l'ambassadeur de SM le Roi à Paris, Samira Sitail.

La participation marocaine à cette foire internationale, qui a pour ambition de créer des passerelles entre l'art contemporain et les industries culturelles, s'est illustrée par la présence, notamment, de la galerie marocaine "Loft Art Gallery", qui propose une exposition consacrée aux œuvres de Mohamed Melehi (1936-2020), icone de l'art moderne marocain, ainsi que celle de l'artiste marocain Mustapha Azeroual, qui présente à cette foire une oeuvre unique, plongeant le visiteur dans une expérience sensorielle, rendue possible grâce aux effets visuels de reliefs et de mouvements permis par la technique lenticulaire.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Sitail s'est réjouie de retrouver à l'Art Basel Paris des œuvres d'artistes contemporains marocains, notamment l'artiste-peintre feu Mohamed Melehi. "C'est l'un des plus grands artistes contemporains marocains, aujourd'hui mis à l'honneur par la Loft Art Gallery", a-t-elle souligné.

"Je suis également venue encourager et redécouvrir, avec beaucoup de plaisir, le travail de Mustapha Azeroual, présent lui aussi à cette foire", a-t-elle ajouté.

%

De son côté, Yasmine Berrada, directrice de la "Loft Art Gallery" s'est dite fière de représenter les couleurs du Royaume dans une manifestation artistique "aussi prestigieuse".

Pour cette édition, la galerie présente "un solo show" dédié à l'artiste Mohamed Melihi, "en hommage à son parcours exceptionnel", a-t-elle précisé.

L'artiste Mustapha Azeroual a, quant à lui, expliqué que l'installation "immersive" et "optique" présentée lors de cette foire, qui a été réalisée dans le cadre du Prix BMW "Art makers", est un travail sur la couleur de la lumière comme "évocation de la dégradation du ciel et de l'atmosphère".

"Ce sont des couleurs qui ont été captées en eau de mer par des marins et navigateurs à travers le monde", a-t-il indiqué, relevant que "toutes ces couleurs sont rassemblées sur des œuvres cinétiques et optiques qui, lorsqu'on va se déplacer, vont donner à voir des abstractions de couleurs qui sont impressionnantes et qui puisent dans la réalité de notre ciel".

L'Art Basel Paris réunit une multitude d'artistes venus du monde entier et galeries internationales, 195 au total, installées sous la verrière du monument parisien du Grand Palais. La foire propose aussi des rendez-vous "hors les murs" pour profiter de l'art dans tous les coins de la capitale française.