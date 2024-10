Maroc: La vision stratégique de SM le Roi consacre l'intangibilité de l'intégrité territoriale du Royaume (politologue brésilien)

Brasilia — La vision stratégique et la détermination inébranlable de SM le Roi Mohammed VI consolident la place du Maroc sur la scène internationale, tout en consacrant l'intangibilité de l'intégrité territoriale du Royaume, a souligné le politologue brésilien Marcos Vinicius de Freitas.

Le discours prononcé par le Souverain à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative "réaffirme l'importance cruciale de la question du Sahara marocain, première cause nationale de tous les Marocains", a déclaré M. de Freitas à la MAP, soulignant que l'approche proactive du Souverain témoigne d'une parfaite maîtrise des enjeux internationaux actuels.

Il a ajouté que le soutien croissant à la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, notamment par des puissances influentes telles que la France et les États-Unis, "démontre que la justesse de cette cause est évidente et repose sur des fondements historiques, juridiques et politiques solides".

Dans un contexte mondial marqué par la polarisation, ce spécialiste en relations internationales a affirmé que la coordination entre les différentes institutions marocaines - diplomatiques, économiques ou civiles - reflète une dynamique de dialogue constructif impulsée par Sa Majesté le Roi.

M. de Freitas a également mis en lumière les projets d'envergure qui transforment le Sahara marocain en un hub économique stratégique, renforçant ainsi les liens du Maroc avec sa profondeur africaine et consolidant son rôle de locomotive de développement pour le continent.

Le Royaume est désormais un acteur incontournable, non seulement en Afrique, mais aussi dans les grandes instances internationales, a-t-il souligné, précisant qu'en tant que pilier du développement économique et de la coopération régionale, le Maroc s'impose dans des secteurs clés comme les énergies renouvelables et les infrastructures.

"Le Maroc d'aujourd'hui va bien au-delà de son statut d'acteur régional. Il s'impose comme un exemple à suivre pour les nations en développement et offre au monde un modèle inspirant à la faveur de sa stabilité politique, de son parcours de modernisation et de croissance inclusive sous le leadership de Sa Majesté le Roi ", a-t-il conclu.