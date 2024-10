Maroc: Lancement de la campagne 'Aouna 2024' pour la récolte des olives avec le soutien de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif

Al Qods — La campagne "Aouna 2024" pour la récolte des olives cette saison a été lancée, mercredi dans le gouvernorat d'Al Qods, avec le financement de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Cette campagne, qui démarre suite à la distribution d'outils et d'équipements au profit de 1.500 agriculteurs, a été lancée sous la supervision du gouverneur adjoint d'Al-Qods, Abdullah Siam, ainsi que le coordinateur des programmes et projets de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Ismail Ramli, en présence de présidents des conseils locaux et ruraux.

Cet appui est acheminé d'une manière proportionnelle au profit de 30 villages et localités du gouvernorat d'Al Qods, en particulier "Kharab Oum Lahm" (nord-ouest d'Al Qods), "Makhmas" dans le centre du gouvernorat et la région de "Wadi Al Hawd", localités ayant été particulièrement touchées par des agressions cette année.

A cette occasion, le gouverneur-adjoint Abdullah Siyam a exprimé ses profonds remerciements et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour son soutien permanent à la Ville Sainte et à la cause palestinienne.

Il a salué les efforts de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et son soutien continu à Al Qods et à sa population dans divers domaines, en particulier son appui généreux à cette initiative destinée à alléger les souffrances des agriculteurs et à les aider à achever leur récolte avec le moins d'effort et dans les meilleurs délais.

Pour sa part, M. Ramli a indiqué que le soutien de l'Agence à cette action s'inscrit dans le cadre de son action sociale continue en faveur de la Ville Sainte, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, ainsi que ses efforts pour soutenir tous les Palestiniens.

Il a souligné qu'en appuyant le lancement de la saison de la récolte des olives, en partenariat avec le gouvernorat d'Al Qods, l'Agence vise à permettre aux agriculteurs palestiniens de présenter sur le marché un produit de haute qualité, et de réaliser par conséquent une certaine autonomisation économique pour cette frange de la société.

Pour la troisième année consécutive, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif soutient la saison de la récolte des olives en partenariat avec le gouvernorat d'Al Qods dans le cadre du programme "Aouna" en fournissant notamment des équipements, des cueilleuses électriques dotées de batteries portables, des échelles, des peignes, des sacs pour le transport de la récolte et bien d'autres équipements utilisés dans la cueillette des olives.