Maroc: L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, du soutien socio-culturel à l'accompagnement des Maqdessis dans le domaine technologique

Dubaï — L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait le choix d'aller au-delà du soutien social, culturel et pédagogique au profit des Maqdessis, pour assurer l'accompagnement de leurs projets en matière d'innovation technologique.

Cette initiative s'illustre à travers l'incubation de start-ups palestiniennes réalisées par des Maqdessis, qui exposent leurs innovations lors de la 3è édition du Forum "Expand North Star" à Dubaï, organisé dans le cadre du GITEX Global 2024.

Ainsi, l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a assuré l'aménagement d'un stand au Forum "Expand North Star", dédié à cinq start-ups lancées par des jeunes palestiniens, et ce, dans le cadre de la stratégie numérique 2024-2027 de l'Agence, qui comprend un incubateur pour les projets des jeunes palestiniens dans les domaines de l'innovation et de la créativité (BMAQ Innovation Hub).

L'Agence a présenté mardi, devant les partenaires et les sponsors, les grandes lignes de sa stratégie numérique sous le thème "Le développement numérique au service du développement économique et social à Al Qods", en présence de la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et d'un parterre d'acteurs dans le secteur numérique.

Ces startups palestiniennes constituent la deuxième promotion d'entreprises parrainées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif par le biais de "BMAQ Innovation Hub", qui comprend cinq jeunes entrepreneurs de la ville d'Al Qods venus pour présenter les idées de leurs projets relatifs à un outil automatique de veille concurrentielle en E-commerce, une plateforme innovante pour les crédits au moyen de l'intelligence artificielle, une plateforme d'optimisation des services de transport grâce à des systèmes innovants, un dispositif médical visant à améliorer la sécurité et l'efficacité de la thoracotomie, outre un projet de réseautage et de mise en relation entre les commerçants et les fournisseurs.

Dans une déclaration à la MAP, le jeune maqdessi Zohdi Bali, fondateur et directeur exécutif de la start-up "Act Plus", a exprimé sa reconnaissance pour cette Haute Sollicitude Royale, à travers l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, notant que ce soutien, premier du genre dans le domaine technologique, constitue une lueur d'espoir pour les sociétés d'Al Qods qui manquent de financement et de présence dans les manifestations internationales.

Dans une déclaration similaire, Abdel Karim Nassereddine, fondateur de la start-up "Healers" spécialisée dans les dispositifs médicaux, a affirmé que le soutien de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif offre des opportunités pour les jeunes palestiniens, en particulier les Maqdessis, pour concrétiser leurs projets.

Pour sa part, Daoud Darwish, fondateur de la plateforme "MetaGear", a indiqué que l'Agence permet de s'ouvrir sur le marché du Golfe et d'établir des relations avec des partenaires et des clients dans le domaine de la technologie numérique", faisant part de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour ce soutien généreux, qui vise à "accompagner nos start-ups et leur permettre de s'élargir et d'accéder à des marchés internationaux, y compris le marché africain".

A l'issue d'une rencontre avec ces jeunes entrepreneurs palestiniens, Mme Mezzour a déclaré à la MAP que le ministère s'engage, conformément aux Hautes Instructions Royales, à soutenir et à accompagner les efforts de l'Agence Bayt Mal Al Qods dans la formation des jeunes maqdessis, en mettant à leur disposition un incubateur leur permettant de participer à des rencontres internationales pertinentes autour de la technologie, telles que GITEX Global et "Expand North Star".

"BMAQ Innovation Hub" fournit aux bénéficiaires, sélectionnés selon des critères spécifiques établis par un comité spécial composé d'experts et de représentants institutionnels, un programme intense d'incubation qui comprend 190 heures de cours interactifs, étalés sur cinq mois, sur l'accompagnement entrepreneurial et l'optimisation des mécanismes de promotion des projets, avec l'opportunité d'accéder aux marchés de financement et d'investissement, à travers leur participation à des expositions internationales.

La première promotion des start-ups palestiniennes, parrainée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, a signé une participation réussie en juillet dernier au GITEX Africa à Marrakech.

Expand North Star à Dubaï, qui se poursuit jusqu'au 16 octobre courant, constitue une opportunité pour plus de 1.800 start-ups de 100 pays de présenter leurs produits dans le domaine des technologies numériques aux entrepreneurs, investisseurs et institutions de financement afin d'explorer les opportunités dans ce domaine et de contribuer à construire l'avenir de l'économie numérique.