Maroc: USA - Signature d'un accord de jumelage entre la commune de Dakhla et la ville de Columbus (Ohio)

Dakhla — Un accord de jumelage entre la commune de Dakhla et la ville de Columbus aux États-Unis (Ohio), a été signé, mercredi à Dakhla, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

Cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, et le maire de la ville de Columbus (Ohio), Andrew Ginther, en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil, et du maire d'Arlington au Texas, Jim Ross, ainsi que des élus.

Dans une déclaration à la presse, le maire de la ville de Columbus (Ohio) et le président de la Conférence des maires des Etats-Unis, Andrew Ginther, a fait part de "sa joie de visiter pour la première fois la ville de Dakhla et de connaitre de près le peuple marocain, afin de nouer des relations très importantes", saluant la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI en faveur du développement des provinces du Sud du Royaume.

Cet accord, a-t-il poursuivi, ouvre des perspectives prometteuses bénéfiques pour la population de Dakhla et de Columbus, à travers le partage de bonnes pratiques dans plusieurs domaines, dont la culture et le développement durable.

Pour sa part, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a indiqué que cet accord de jumelage profitera aux habitants des villes de Dakhla et Columbus dans le cadre d'échange de partenariat et de coopération avec les États-Unis, d'autant plus qu'il permettra de promouvoir les projets de développement d'envergure que connaît la région dans divers domaines.

Selon les deux parties, la signature de cet accord témoigne de la volonté mutuelle des deux peuples de consolider les relations d'entente, de partenariat et d'amitié constructive, basées sur le respect mutuel, l'égalité et les intérêts communs, conformément aux lois et législations en vigueur.

Cet acte de jumelage reflète aussi l'intérêt particulier qu'accordent les deux villes à l'échange culturel, au développement socio-économique, à l'amélioration de la gouvernance environnementale, à l'éducation et au renforcement des capacités des générations montantes.

En vertu de cet accord, les deux parties entendent également renforcer les relations de coopération et de partenariat dans les différents secteurs dont la culture, l'art, l'éducation, le tourisme, le développement économique durable et l'organisation des événements communs.

En marge de la signature de cet accord de jumelage, les membres de la délégation américaine ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d'investissement de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, dans lequel il a mis l'accent sur les projets d'envergure dans la région, citant à cet égard le port Dakhla Atlantique, les zones de distribution et de commerce à Bir Gandouz et El Guerguarat et la Zone Franche West Africa adossée au port, ainsi que le projet de dessalement de l'eau de mer pour irriguer 5.000 Ha de terres agricoles.