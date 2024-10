Guinée: Après une première réussie, l'association culturelle MIN'ART tient la 2e édition des ateliers INVENTIFS-phase diffusion

Galvanisée par la réussite de la première édition et dans le but d'instaurer la culture du théâtre mais aussi permettre aux comédiens qui font des créations de spectacles de pouvoir les faire jouer, l'association culturelle MIN'ART organise la deuxième édition des Ateliers inventifs-phase diffusion à Conakry.

Lancée le 21 septembre dernier, cette activité va se poursuivre jusqu'au 28 décembre prochain dans les quartiers Gbessia, Wanindara, Taouyah et Lambangni qui a été rajoutée cette année.

Interrogée ce mercredi 16 octobre 2024 par un de nos journalistes, Aminata Touré, Directrice de l'association culturelle MIN'ART parle d'abord de la particularité de cette édition.

"Nous avons tenu la première édition du 15 décembre 2022 au 15 juillet 2023 grâce au financement de AWA ACP UE Afrique de l'Ouest. Nous avons fait 25 représentations dans trois quartiers (Gbessia, Wanindara et Taouyah) de Conakry. La particularité de cette année est que nous avons pensé à élargir nos espaces de diffusions afin d'aller vers plus de publics en ajoutant un autre quartier (Lambangni) en plus des trois espaces de diffusion que nous avons déjà. Pour cette édition nous ferons 16 représentations dans ces 4 quartiers", a-t-elle entamé.

Quelles sont les compagnies de théâtre qui participent à cette édition ?

"Pour cette édition 2024 nous avons dans l'aventure, la compagnie Moun'art, Les messagers du temps, Lengué théâtre et NIMITÈ théâtre".

Poursuivant, Aminata Touré a fait savoir qu'après 21 ans dans ce milieu, c'est la première fois qu'elle a le soutien du ministère de la culture à travers FODAC qui est son fond de soutien aux artistes.

"Je tiens tout d'abord à remercier notre département de tutelle qui commence à être un soutien pour nous et cela nous réchauffe vraiment le coeur. C'est vraiment un plaisir de savoir qu'ils sont avec nous et que nous ne sommes pas seuls. Nous espérons que cela va continuer à perdurer et que ce ne sera pas un feu de paille. Nous avons besoin de leur soutien pour avancer. Nous n'aurions pas réussi à remettre la machine en marche sans l'aide de nos partenaires que nous tenons à remercier à savoir l'institut français de Paris, le FODAC et le centre culturel franco-guinéen", a-t-elle indiqué.

L'association culturelle MIN'ART se fixe un objectif

"Notre objectif futur est de couvrir toutes les villes de l'intérieur du pays. Conakry est la première phase. Tous les spectacles sont gratuits", conclut la directrice de l'association culturelle MIN'ART.