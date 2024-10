Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre NEI CEDA Côte d'Ivoire à la tête du Top 5 avec 7,24% de hausse de son cours.

Le titre NEI CEDA Côte d'Ivoire (Nouvelles éditions ivoiriennes -Centre d'éditions et de diffusion africaines) figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,24% de progression de son cours à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 16 octobre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 760 FCFA la veille à 815 FCFA ce mercredi 16 octobre 2024, soit une augmentation de 55 FCFA. Au titre du premier trimestre 2024, cette société a fortement réduit de 175,510 millions FCFA son résultat net déficitaire qui est passé de -270,229 millions FCFA au 31 mars 2023 à -94,719 millions FCFA. Les investisseurs ont sanctionné positivement cette performance.

Outre NEI CEDA Côte d'Ivoire, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 4,97% à 1 900 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 650 FCFA), BOA Niger (plus 1,54% à 3 300 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 1,43% à 2 130 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,08% à 695 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 5,71% à 990 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 4,64% à 14 995 FCFA), BOA Mali (moins 4,02% à 2 150 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,13% à 465 FCFA).

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 33,194 milliards FCFA, passant de 9 573,593 milliards FCFA la veille à 9 540,399 milliards FCFA ce mercredi 16 octobre 2024.

%

Quant à celle du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 10 573,589 milliards FCFA.

Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L'indice composite a cédé 0,35% à 262,83 points contre 263,75 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,29% à 130,44 points contre 130,82 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé légèrement de 0,01% à 110,78 points contre 110,77 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 854,455 millions FCFA contre 2,054 milliards FCFA le mardi 15 octobre 2024.