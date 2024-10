Angola: Le pays produit plus de 28 millions de tonnes de produits agricoles

Luanda — Le pays a enregistré une production globale de 28 millions 34 mille 707 tonnes, au cours de l'année agricole 2023/2024, représentant une croissance de 13,1% par rapport à la période précédente, a annoncé mardi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Le Chef de l'Etat s'exprimait à l'ouverture de la 3ème Année Législative de la 5ème Législation, estimant que ces résultats nous encouragent à continuer à travailler, à investir et à soutenir ceux qui veulent produire pour que le « Made in Angola » devienne de plus en plus une réalité.

Il a fait savoir que dans le secteur des céréales, la production a été de 3.521.636 tonnes, soit 4,9% de plus que l'année précédente, tandis que celle des racines et tubercules a été de 14.582.355 tonnes, soit une croissance de 6,1% par rapport à la même période antérieure, tandis que dans le secteur des légumineuses et des oléagineux, 666.918 tonnes ont été produites, soit 3,4% de plus par rapport à la dernière campagne.

Quant aux légumes, la production a été de 6.896.497 tonnes, soit une croissance d'environ 6,3%.

La production de café commercial a été de 7.500 tonnes, soit 20,4% de plus que l'année précédente, dont 1.700 tonnes exportées, ce qui représente une augmentation de 19% des exportations de ce produit.

Dans le secteur de l'élevage, de janvier à juillet de l'année en cours, 132.446 tonnes de viande ont été produites, soit une augmentation de 8,1% par rapport à la même période l'année dernière.

La production d'œufs, à ce jour, a augmenté de 2,9%, avec une production 1 141 758 744 unités.

"Nous sommes enthousiasmés par les résultats que nous avons obtenus, grâce à la contribution des hommes et des femmes angolaises qui travaillent dans les champs et mettent les produits sur nos tables", a-t-il souligné, exprimant sa reconnaissance pour la collaboration qu'ils ont apportée à l'augmentation de la production nationale.

Pour la campagne agricole 2024/2025, a-t-il dit, l'Exécutif s'engage à renforcer le soutien à l'agriculture, en particulier au segment familial, en espérant qu'environ 1,5 million de familles paysannes seront couvertes, à travers la distribution d'engrais et de semences diverses, en plus d'ustensiles et équipements agricoles.

Il a défendu la nécessité d'assurer la qualité des produits, à mesure que la production augmente.

Selon lui, des travaux sont en cours pour construire, dans les années à venir, trois laboratoires agroalimentaires, dans les provinces de Zaire, de Namibe et Moxico, et il est prévu d'inaugurer, en 2025, le Centre de Biodiversité et l'Usine de Vaccins, en construction dans la province de Huambo, pour servir les bovins, les volailles et les chèvres.

"Nous sommes très heureux de constater l'intérêt et l'implication croissants dans la production de riz et de blé, produits de grande consommation et ayant un poids substantiel dans notre balance commerciale", a-t-il souligné.

Pêche

Considérant son importance stratégique pour l'économie nationale et la sécurité alimentaire, il a souligné que l'Exécutif renforce son attention sur le secteur de la pêche, en agissant afin de corriger les comportements qui entraînent la surpêche, la dégradation des habitats marins, la pollution marine et la perte de biodiversité.

Pour le chef de l'État, la création de la Garde côtière nationale sera une contribution importante à l'augmentation de la capacité de surveillance de la mer et, par conséquent, de la pêche illégale, en grande partie responsable de la diminution de la biomasse marine.

Quoi qu'il en soit, a-t-il déclaré, la production halieutique enregistrée en 2023 était de 601.429 tonnes.

Industrie

Dans le domaine industriel, le pays compte environ 2.619 opérateurs et l'esprit de résilience du secteur privé produit des résultats qui laissent croire en un avenir prospère pour l'industrie manufacturière angolaise, selon le chef de l'Etat.

Il a souligné qu'en 2023, l'industrie manufacturière représentait 11,4% du PIB non pétrolier et 8% du PIB total, ayant généré plus de 35 mille nouveaux emplois, notamment pour les jeunes Angolais, soit une croissance de 68% par rapport à la même période de l'année dernière.

La capacité industrielle existante, a-t-il ajouté, a contribué à la substitution progressive des importations, notamment en ce qui concerne la farine de blé, la farine de maïs, l'huile de cuisson, les biscuits et biscuits, les pâtes alimentaires, la bière, les boissons gazeuses, l'eau de table, les jus de fruits, les serviettes en papier, les détergents, des tiges d'acier et du ciment, entre autres.

Il a déclaré qu'il y avait des raisons de continuer à encourager le secteur privé pour qu'il continue à croire et à investir en Angola, en occupant l'espace qui lui est réservé dans l'économie nationale.

De son côté, le secteur du commerce continue de représenter environ 20 % du PIB, employant plus de deux millions de citoyens.

« Alors que nous veillons à ce que cette transformation structurelle soit réalisée, passant d'un pays éminemment importateur à un pays capable de produire une part substantielle des produits largement consommés, nous devons surveiller et soutenir les populations les plus vulnérables qui connaissent de plus grandes difficultés sociales», a-t-il soutenu, signalant qu'environ 13 000 familles en situation de vulnérabilité ont reçu un soutien de l'État.