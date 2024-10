Afrique: Les délégations de l'UA et de l'ONU discutent de la prévention et de la résolution des conflits dans le continent

Luanda — Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) se trouve à New York (États-Unis), où elle participe depuis mardi à une réunion avec le Groupe de travail ad hoc du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la prévention et la résolution des conflits en Afrique (AHWG).

L'ambassadeur d'Angola en Ethiopie et représentant permanent angolais auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), Miguel Bembe, fait partie de la délégation de l'UA, qui comprend d'autres entités.

Le programme de travail, qui s'étend jusqu'au 19 octobre, prévoit des réunions avec le Groupe africain sur « l'état de la paix et de la sécurité en Afrique », avec un accent particulier sur la situation au Soudan, dans la mer Rouge, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs.

Des consultations sont également prévues avec l'A3+ en préparation du 9ème Séminaire conjoint et de la 18ème Réunion consultative conjointe annuelle avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 9ème Séminaire conjoint annuel, la 18ème Réunion consultative conjointe annuelle, ainsi que la 7ème Réunion consultative conjointe avec la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies.

Au cours de la session, l'état d'avancement de la mise en œuvre de la 6ème Déclaration annuelle conjointe de la réunion entre le Conseil de paix et de sécurité et la Commission de consolidation de la paix, tenue en novembre 2023, sera analysé.

La réunion de coordination du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du Conseil de sécurité des Nations Unies comprend un vaste programme de travail comprenant des sujets tels que « Les réalisations et les défis de la consolidation et du maintien de la paix en Afrique », « Les transitions des missions de consolidation de la paix en Afrique», ainsi que la « Mise en œuvre de la Résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité et opérations de soutien de la paix en Afrique ».

Les deux organisations qui supervisent les questions de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde tiendront également une conférence publique à l'Université de Yale sous le thème "Paix et sécurité en Afrique", au cours de laquelle les aspects liés à la jeunesse, aux femmes, à la paix et à la sécurité, aux enfants touchés par les conflits armés et les effets néfastes du changement climatique sur la stabilité et le développement en Afrique.