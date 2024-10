Angola: Le Président Lourenço prône la participation de tous au développement du tourisme

Luanda — Le développement du tourisme ne dépend pas seulement du secteur, chaque service, secteur et citoyen est un agent potentiel pour promouvoir ce secteur, a estimé mardi le Président de la République, João Lourenço.

Dans son discours sur l'état de la Nation, prononcé mardi, à l'ouverture de l'année parlementaire, le Chef de l'État a mentionné que la diversification de l'économie nationale doit inclure également le secteur du tourisme avec un grand potentiel de développement.

« Ce n'est qu'ainsi que notre richesse culturelle, notre beauté naturelle et notre chaleur hospitalière seront véritablement au service de la croissance économique », a-t-il souligné.

João Lourenço a souligné que la récente ouverture du Parc national d'Iona, dans la province de Namibe, constitue une étape importante pour le développement du tourisme écologique dans le sud de l'Angola.

Le Chef de l'Etat a défendu une plus grande attention à la région d'Okavango, avec les parcs de Mavinga et Luenge-Luiana, compte tenu de son potentiel et de sa richesse touristique qui attire déjà l'attention de plusieurs touristes étrangers.

Il a également parlé du début du processus d'institutionnalisation de la péninsule de Mussulo comme Zone d'intérêt et potentiel touristique, visant à sa planification et à attirer des investissements touristiques de qualité.

Le Président a déclaré que les actions en cours pour l'électrification de cette partie du territoire national créeront certainement un environnement plus propice aux investissements privés dans la zone. Il en va de même pour les localités de Sangano, Cabo Ledo et Muxima, où les projets d'électrification progressent à un bon rythme et devraient être achevés en 2025.