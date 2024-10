Angola: Le PR déplore la participation d'hommes politiques à la contrebande de carburant

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré mardi, à Luanda, que certains des auteurs des délits de contrebande de carburant et d'exploitation illégale de minéraux stratégiques et de bois sont des hommes politiques et des parlementaires.

Selon le Chef de l'Etat, dans son Message sur l'État de la Nation, adressé à l'ouverture de l'année parlementaire, eux et les acheteurs des produits du vol, mais surtout les instigateurs et promoteurs, doivent être punis de manière exemplaire.

Pour João Lourenço, le comportement de ces hommes politiques et parlementaires, qui ont l'obligation de défendre la loi et le bien public, doit être condamné par la société et les autorités similaires.

Il a noté que, compte tenu des tendances actuelles, une attention particulière continuera d'être accordée aux délits de contrebande de carburant, d'exploitation illégale des ressources minérales et de vandalisme des biens publics.

Dans son discours de plus de deux heures, il a expliqué que ces types de crimes causent d'importants dommages à l'économie nationale et nuisent à tous les citoyens.

Il a rappelé que le réinvestissement public dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des transports, des télécommunications entre autres, suite au vandalisme des biens publics, encourage les autorités à unir leurs forces et à lancer une croisade nationale contre ce type de criminalité.

Sécurité publique

D'autre part, le Président João Lourenço a assuré que la situation en matière de sécurité publique est stable, avec des niveaux de criminalité contenus, y compris les délits violents.

En comparaison, a-t-il assuré, avec la même période de l'année dernière, il y a une diminution significative des crimes, même si cette situation ne cache pas les faiblesses qui existent encore et le travail nécessaire pour que le pays soit de plus en plus sûr.

Il a annoncé le renforcement des effectifs, leur perfectionnement et leur formation, pour que la Police Nationale et les différents services du Ministère de l'Intérieur soient à la hauteur des défis d'aujourd'hui.

"La construction et la reconstruction des infrastructures et la modernisation technologique des services de soutien opérationnel doivent continuer à mériter notre attention", a-t-il déclaré.