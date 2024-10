Gabon: 500 emplois disponibles dans la transformation du bois prévus par Rougier Gabon à Mounana

La société forestière Rougier-Gabon a officiellement lancé ses activités, par le biais de son Directeur Général Stéphane Geffray, ce mardi 15 octobre 2024 dans la zone industrielle spéciale de Mounana dans la province du Haut-Ogooué, avec en prime, 500 emplois disponibles dans la transformation du bois. Une activité qui vient à point nommé pour réduire le taux de chômage des jeunes du Gabon. Une promesse du Chef de l'Etat Brice Clotaire Oligui Nguema dont le message a été porté par son Conseiller Spécial, Rodrigue Bokoko, en présence des autorités provinciales.

Chose promise, chose due. Le président de la transition, chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema avait, lors de ses tournées républicaines, promis combattre et réduire le taux de chômage. Trois mois après son passage dans le Haut-Ogooué, notamment à Moanda, Mounana et Bakoumba, la société forestière Rougier-Gabon lance officiellement ses activités dans la zone dite industrielle spéciale de Mounana (la ZIS de Mounana).

C'est une activité qui, selon Rougier-Gabon, va générer, 500 emplois disponibles dans la transformation du bois( débités et déroulage) et la gestion forestière responsable. "Aujourd'hui, marque une étape significative, non seulement pour Rougier-Gabon, mais aussi pour la ville de Mounana et à la province du Haut-Ogooué, à la fois riche en ressources naturelles et humaines. Si nous sommes ici, c'est pour concrétiser un de nos engagements majeurs, celui d'apporter notre contribution au développement économique et social du pays en général et en particulier, de Mounana".

Les 500 emplois sont, non seulement une opportunité permettant aux jeunes de sortir de l'oisiveté, du manque et surtout du vice, mais leur offriront la formation à des métiers d'avenir en partenariat avec le Programme d'accompagnement à l'Emploi(PAE). C'est la preuve que les fruits ont tenu la promesse des fruits. "Notre implantation dans la ZIS de Mounana ne représente pas qu'une simple opportunité économique pour Rougier. C'est un engagement à revitaliser l'économie locale, à créer des 'emplois durables et à contribuer au rayonnement de la ville et de toute la province." a précisé le Directeur Général de Rougier-Gabon.

Stephane Geffray a également précisé que les infrastructures industrielles qui seront exploitées, le seront selon les meilleures pratiques avec une attention toute particulière, portée à la formation de la main d'œuvre locale. "Mue par une politique RSE, très ambitieuse qui fait notre fierté, nous croyons ferment que le développement industriel doit se faire en coopération avec les populations locales en leur offrant des perspectives d'emplois et en soutenant leurs initiatives personnelles" conclut-il.

Saluées et appréciées par les populations venues de divers horizons, ces activités lancées par Rougier Gabon via son Directeur Général, Stephane Geffray, incarne le message du chef de l'Etat, délivré par son Conseiller Spécial, Rodrigue Bokoko. "Je me tiens devant vous pour transmettre le message de Son Excellence, monsieur le Président de la Transition qui a récemment honoré de sa présence dans notre province le Haut-Ogooué lors de la tournée républicaine. Ce déplacement témoigne de son attachement à cette région, terre d'histoire et de richesse ainsi que sa détermination à relever les défis auxquels nous faisons face."

Poursuivant ses propos, le Conseiller Spécial du Président de la Transition affirme que la société Rougier-Gabon a été désignée pour reprendre les exploitations de deux sociétés forestières. "Cette reprise est une véritable opportunité pour notre région et plus de dynamisation pour notre économie forestière et la transformation locale de nos ressources dans un partenariat solide avec le Programme d'Accompagnement à l'Emploi." souligne t-il.

Aussi, Rodrigue Bokoko, Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a t-il pas manqué de relever que le Président de la Transition est fermement engagé à restaurer la dignité des Gabonaises et des Gabonais. "Ce projet s'inscrit dans le respect des engagements, offrir a chacun, les moyens de participer activement à un Gabon prospère et juste. Par cette action, il souhaite faire vivre la fierté nationale, renforcer notre cohésion et faire de notre pays, un modèle du développement durable".

Le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, a par la même occasion, exhorté les populations à prendre fait et cause pour le Oui au référendum constitutionnel à venir. "Je vous invite, entant que citoyen responsable a répondre massivement a l'appel du Oui au prochain référendum .Votez Oui cash pour soutenir cette dynamique de transformation, de restauration de nos institutions, de progrès et de dignité que son Excellence met en œuvre pour le Gabon. Ensemble, unis dans la confiance et unis et dans la Concorde, participons a la création de ce nouveau Gabon et relevons les défis qui sont les nôtres" finit-il tout en demandant à Dieu de bénir le Gabon et ses dirigeants, tout en inspirant le Chef de l'Etat à guider le peuple gabonais à bon port.