Angola: Le pays participe à la Foire de Macao pour attirer des investissements

Luanda — Attirer des investissements privés à grande échelle pour l'Angola est le principal objectif de la participation de la délégation angolaise à la 29ème Foire internationale de Macao, qui s'ouvre ce mercredi (16), en Chine.

Selon le président de la Chambre de Commerce Angola-Chine, Luís Cupenala, la délégation angolaise a apporté « de nombreux projets d'investissements privés pour l'Angola à tous les niveaux ».

Cité dans un communiqué auquel l'Angop a eu accès, l'homme d'affaires a également souligné la tenue, pendant la foire, du forum de coopération économique et commerciale entre l'Angola et la Chine, à l'initiative de la CAC et de l'Institut pour la promotion du commerce de l'investissement de Macao.

Selon le document, mardi dernier, l'organisation de la 29ème Foire Internationale de Macao a offert un dîner à la délégation angolaise et aux autres participants à l'événement.

Le dîner, qui a eu lieu dans l'un des hôtels de Macao, a réuni des responsables de la Chambre de Commerce Angola-Chine (CAC), de la Zone Économique Spéciale (ZEE), de la Zona Franche de Barra do Dande, de l'AIPEX et de l'Institut de Sécurité Sociale (INSS) et des Forces armées angolaises (FAA).

En plus de cet événement, selon le directeur adjoint des Affaires africaines du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Pin, la présence des investissements chinois en Angola est de plus en plus visible et continue de s'étendre.

Le diplomate, qui intervenait lors d'une rencontre de courtoisie avec des journalistes angolais en visite en Chine, a déclaré que la coopération entre les deux pays était excellente, niant que les relations bilatérales se refroidissent.

Il a rappelé qu'en mars de cette année, lors de la visite du Président João Lourenço en Chine, de nouveaux instruments juridiques avaient été mis en avant dans le cadre de la coopération bilatérale et certains domaines spécifiques avaient été définis pour renforcer cette relation, en mettant l'accent sur l'agriculture, l'industrie et la technologique de l'information.

Concernant le secteur agricole, Li Pin a rappelé que la Chine investit déjà dans ce segment depuis quelques années (à Huambo et à Bengo), en tenant compte du potentiel de production à grande échelle de l'Angola.

Mardi également, la délégation a été reçue par la direction de l'Institut Chine-Afrique et toutes deux ont échangé des idées visant à renforcer les échanges entre les deux peuples et a visité le ministère chinois des Affaires étrangères.

Lundi dernier, la journée a été marquée par un voyage vers l'une des sept merveilles du monde, la Grande Muraille de Chine.