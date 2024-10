Madagascar: 300 000 enfants «zéro dose », vaccinés

Malgré les progrès réalisés, le défi reste immense pour atteindre les enfants encore non-vaccinés ou « zéro dose » à travers le pays. Madagascar enregistre à peu près un million d'enfants à zéro dose. Mais depuis le début de l'année, le pays a pu vacciner 300 000 enfants, selon le Dr Laurent Musango, représentant de l'Organisation Mondiale de la santé lors du lancement de la campagne de suivi de vaccination contre la rougeole, intégrée à la vaccination contre la poliomyélite et au grand rattrapage vaccinal à Ambositra.

Des efforts seront déployés pour cibler les enfants qui n'ont reçu aucun vaccin depuis leur naissance. En plus des prestations de service de vaccination fournies au niveau de tous les centres de santé vaccinant, des équipes mobiles se déplacent dans les zones éloignées, même dans les localités d'accès difficile et/ou à forte insécurité afin que toutes les cibles puissent bénéficier gratuitement des vaccins destinés à renforcer leur immunité.

Sensibilisation

En plus des apports du gouvernement, cette campagne bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'Alliance GAVI, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'Initiative Mondiale pour l'Éradication de la poliomyélite, l'OMS et le Rotary International. Fiderana Rajaonarivelo, ou Fy, Youth Advocate de l'UNICEF participe pleinement à cette campagne.

Dans le district d'Ambositra où s'est tenu le lancement de cette campagne, elle a visité des sites de vaccination comme le CSB II Imerina Imady, le dispensaire Saint Michel et le site communautaire dans le fokontany Ilanitra à Ambositra II. Elle sensibilise les communautés sur l'importance et les avantages de la vaccination. « La vaccination vise non seulement à réduire l'incidence de la rougeole et à éliminer la poliomyélite chez les enfants mais renforce aussi en même temps l'immunité collective pour prévenir les épidémies futures », témoigne t-elle.