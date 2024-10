Afrique: Championnat du monde Excel - Cédric Morgan Rasolofo, au rendez-vous de Las Vegas

Il participe aux finales du Microsoft Excel Collegiate Challenge 2024 et du Financial Modeling World Cup à Las Vegas du 2 au 4 décembre.

Une participation rendue possible grâce au soutien financier du groupe Filatex à travers Filatex Energies. La signature de la convention entre le jeune champion et le groupe s'est effectuée, hier, à Ankadimbahoaka. Le jeune étudiant d'INSCAE a remporté la première place lors des éliminatoires du Microsoft Excel Collegiate Challenge (MECC) réservé aux étudiants, un concours international de modélisation financière organisé par le Financial Modeling World Cup. Il a aussi terminé premier au Financial Modeling World Cup pour les professionnels.

Il a titillé les meilleurs étudiants du monde entier en provenance d'Amérique, d'Australie et d'Afrique du Sud. « En 2022, nos aînés à l'INSCAE qui ont disputé la finale en Arizona ont présenté la compétition. J'ai juste essayé en 2022 et en 2023, j'ai retenté le coup et voilà le résultat aujourd'hui », nous a confié Cédric. Le groupe filatex est particulièrement engagé dans l'appui à la jeunesse du pays.

« Le succès de Cédric Morgan Rasolofo illustre parfaitement le potentiel de la jeunesse malgache. C'est pour cela que nous nous engageons à soutenir l'éducation, soutenir l'entrepreneuriat à Madagascar, afin de permettre à des jeunes comme lui de réaliser leurs ambitions et de contribuer au développement du pays », a déclaré, Tahina Ramaromandray, Directeur Administratif du Groupe filatex.

Le Microsoft Excel Collegiate Challenge est un concours annuel destiné aux étudiants du monde entier pour développer leurs compétences en Excel et en analyse de données. Ce défi propose des épreuves mensuelles sous forme de jeux avec des tâches allant de la modélisation financière à des problématiques de la vie quotidienne comme la gestion des finances personnelles. Les épreuves incluent des compétitions spéciales, comme les Excel Esports Battles. Ce challenge permet non seulement de renforcer ses compétences techniques, mais aussi de participer à un événement compétitif valorisant pour leur avenir professionnel.