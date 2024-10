Madagascar: Trail - Un stand de l'UTOP au Grand Raid de la Réunion

Pour pouvoir équiper les athlètes malgaches moins favorisés, l'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) Madagascar fait appel aux dons de la Communauté de traileurs de la Réunion, ainsi des participants métropolitains et étrangers des courses du Grand Raid qui se déroulent cette semaine. Grâce à son partenariat avec le Grand Raid Réunion, depuis quelques années, l'association dirigée par Rivo Andrimanalina dispose d'un stand pendant la distribution des dossards à Saint-Pierre.

Des goodies UTOP tels que des mugs, des chapeaux, des buffs, des tote bags sont mis en vente sur ce stand malgache. En outre, l'équipe reçoit également des dons d'équipements de trail tels que des chaussures, des sacs, des vêtements, des lampes frontales, toutes sortes d'équipements de seconde main, propres et encore utilisables. « Un grand merci à notre partenaire, l'Association Grand Raid, pour cette opportunité. Cela démontre une fois de plus que, dans notre discipline, la solidarité et le partage sont des valeurs qui nous sont très chères », a noté le président de l'UTOP.

Toujours dans le cadre du partenariat entre les deux associations, les champions malgaches de l'Ultra 126 km, Freddy Rajaonarison et Dina Rabesandratana, sont invités à courir les 100 km avec 6120 m D+ du Trail de Bourdon, qui aura lieu demain soir à 21 heures. Il s'agit de leur première participation à une compétition régionale. Avec des centaines de coureurs venant de différents pays, les deux traileurs malgaches vont parcourir les plus beaux sentiers de l'île de La Réunion à la découverte de son patrimoine, de sa faune et de sa flore. Les relais du Zembrocal de 151 km avec un dénivelé de 9 130m, ouvriront le bal ce jour, avec une équipe malgache composée de Nelson, Alvine, Hajanirina et Fulgence parmi les participants.