Madagascar: Transports publics - Possibilité de paiement des tickets de taxi-be, via Airtel Money

Les transports publics suivent aussi le chemin incontournable de la démonétisation. Grâce au partenariat entre Airtel Madagascar et Carte Passe Partout (CPP), il est maintenant possible pour les usagers de payer les tickets de taxi-be via Airtel Money.

Présenté hier lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège d'Airtel Madagascar à Alarobia, le service dénommé eTIK-BUS marque une étape cruciale dans la modernisation du réseau de transport en commun de la capitale. Système adapté. Un système simple d'usager puisqu'il suffit de détenir un compte Airtel Money et d'accéder à l'application e-TIK-BUS pour pouvoir effectuer les transactions avec les taxis-be de la capitale.

« C'est un système plus sûr et plus efficace », a-t-on indiqué, hier. Il s'agit en effet d'un système adapté dans un monde de plus en plus connecté, où la digitalisation des services est devenue essentielle, notamment dans le secteur du transport public. Airtel Money Madagascar se positionne ainsi comme un acteur clé dans ce processus de transformation, en jouant le rôle de facilitateur dans la démonétisation des paiements du transport public à Antananarivo. « Nous avons à coeur de mettre à la disposition de la population une solution innovante à la fois simple et sécurisée pour les transactions financières. En intégrant ce système de paiement numérique au sein des transports en commun, nous contribuons à réduire la dépendance à l'argent liquide », a déclaré Heritiana Randrianarison, Directeur général d'Airtel Money Madagascar.

%

Bonus. En tout cas, cette digitalisation des paiements contribue à renforcer la sécurité des transactions. En remplaçant l'argent liquide par des paiements numériques, Airtel Money permet de réduire les risques de vol et de fraude. Par ailleurs, « les utilisateurs peuvent suivre leurs transactions en temps réel, ce qui favorise une plus grande transparence dans le système de transport public ». Pour encourager l'adoption de ce nouveau système, Airtel Money proposera un bonus de crédit lors des recharges d'eTIK-BUS via son application. Par exemple, pour une première recharge de la carte CPP via Airtel Money, les utilisateurs recevront 5 000 Ar de bonus offert. Les chauffeurs et receveurs de bus bénéficieront également d'offres spéciales et de crédits d'appel s'ils utilisent la CPP.