Angola: Le pétrole continue d'être pertinent pour restructurer l'économie du pays - PR

Luanda — Le secteur pétrolier continue d'être "très pertinent" pour la restructuration de l'économie angolaise et la réduction de la dépendance du pays à l'égard de ce produit, principal produit d'exportation de l'Angola, a souligné mardi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Le Chef de l'État angolais, qui a présenté le Message sur l'état de la Nation, à l'ouverture de la 3ème Session Législative de la 5ème Législature de l'Assemblée Nationale, a déclaré que le Gouvernement poursuivait le Programme de Développement et Consolidation de la Filière de Pétrole et Gaz.

Il a réitéré que l'objectif principal du secteur pétrolier est d'augmenter le taux de remplacement des réserves et de concrétiser les opportunités pour garantir le maintien des niveaux de production au-dessus d'un million et 100 mille barils de pétrole brut par jour.

Il a indiqué que l'Angola avait mis à la disposition des investisseurs 12 blocs dans les bassins terrestres du Bas Congo et de Kwanza, dont six blocs ont été attribués par appel d'offres public.

Il a également souligné que le secteur s'efforce d'intensifier l'exploration du gaz naturel et d'accélérer la recherche et l'évaluation de cette ressource importante, en tenant compte de son utilité pour la production pétrolière.

João Lourenço a également rappelé que, pour la production d'énergie électrique et la consommation domestique, le contrat de service à risque a été signé pour le Nouveau Consortium Gazier et le projet Quilumba et Maboqueiro a été sanctionné, dans le but de développer des gisements de gaz non associés pour l'approvisionnement de l'usine Angola LNG.

Il a également rappelé que l'inauguration de la phase 2 de l'unité de réception et de distribution de gaz à Soyo (Zaire), connue sous le nom de Projet Falcão 2, a permis d'augmenter la capacité de traitement de plus de 50 millions de pieds cubes de gaz par jour.

Le projet Falcão 2 permettra également d'atteindre l'objectif de créer une industrie gazière, en fournissant du gaz à la future usine d'ammoniac et d'urée, en construction à Soyo.

En outre, il a également souligné l'installation d'une plate-forme gazière dans le bloc 0, qui enverra 420 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour à l'usine Angola LNG.

Raffinage du pétrole

Quant au raffinage du pétrole, le Président de la République a jugé essentiel et structurant d'assurer l'autosuffisance en produits raffinés du pays, car les 65 mille barils par jour actuellement traités par la raffinerie de Luanda sont insuffisants pour assister le marché.

Pour réduire ce déficit, il a indiqué que la raffinerie de Cabinda, actuellement en construction, devrait commencer à fonctionner à partir de 2025, raffinant environ 30 mille barils par jour dans la première phase, jusqu'à atteindre 60 mille barils par jour, une fois la deuxième phase terminée.

En outre, il a indiqué que les actions de consolidation des études techniques et de la stratégie de financement pour la construction de la raffinerie de Soyo se poursuivent, ainsi que les travaux de construction de la raffinerie de Lobito (Benguela), la plus grande du pays, prévue pour raffiner 200 mille barils de brut par jour.

Dans cette raffinerie, a-t-il expliqué, sont prévues la construction d'un important parc industriel pétrochimique et la possibilité de construire un pipeline vers la Zambie, ce qui nécessite une augmentation de la capacité de stockage.

C'est pourquoi il a assuré que l'année prochaine, sera inauguré le terminal océanique de Barra do Dande (Bengo), avec une capacité de stockage terrestre de 582 mille mètres cubes de carburants divers, ce qui contribuera de manière substantielle à assurer l'approvisionnement régulier en carburants et constituera un réserve stratégique et de sécurité.

Parallèlement à ces infrastructures, le gouvernement travaille également à améliorer les terminaux maritimes de Cabinda, Lobito et Namibe, ainsi qu'à étendre la redistribution des produits raffinés dans le pays.