Afrique: CAN 2025 - Aucune équipe qualifiée après la quatrième journée

Aucune des quatre nations composantes du groupe A n'a encore validé sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Aucune éliminée également après la quatrième journée. Le dernier match comptant pour la quatrième journée entre les Comores et la Tunisie s'est tenu, dans la nuit de mardi, à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Les Coelacanthes ont tenu tête aux Aigles de Carthage, après la victoire surprenante à l'aller des Comoriens (1-0). Les Comores et la Tunisie se sont neutralisés sur le score de un partout. Les Coelacanthes, hôtes du match, ont ouvert la marque, but signé Faïz Selemani (49e). Yassine Meriah a inscrit le but de l'égalisation pour les Aigles (68e). Ces derniers ont nettement dominé durant le temps règlementaire.

La Tunisie a enregistré douze tirs dont cinq cadrés contre sept tirs et deux cadrés pour les Comores. Au classement provisoire, les trois équipes en tête sont séparées chacune d'un point d'écart. La Tunisie se hisse en tête (7 points +1) devant les Comores (6 points +1), la Gambie (5 points 0) et Madagascar (2 points -2). Les deux dernières journées décisives du groupe À auront lieu dans un mois. À la cinquième journée, Madagascar recevra la Tunisie et la Gambie accueillera les Comores le 15 novembre. Et à la dernière journée programmée le 19 novembre, les Coelacanthes recevront les Barea et les Aigles de Carthage joueront à domicile contre les Scorpions.