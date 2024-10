Madagascar: Transport en commun - Des paiements en ligne pour des taxis-be

La fin du travail à la criée tout au long de la journée pour les receveurs? Eux-mêmes risquent de disparaître de la circulation. Par un projet qui entend digitaliser les services offerts par les taxis-be, en position dominante dans le transport en commun dans la capitale. La finalité sera de faciliter le paiement des billets, ou plutôt le prix du siège, par le biais des moyens numériques.

Hier, Airtel Money Madagascar a annoncé un partenariat stratégique avec Carte Passe Partout System Madagascar (CPP), marquant une étape cruciale dans la modernisation du réseau de transport en commun de la capitale. Grâce à cette collaboration, Airtel Money pave la voie vers un avenir où le transport public sera plus accessible, plus sûr et plus efficace pour tous.

« Nous avons à coeur de mettre à la disposition de la population une solution innovante à la fois simple et sécurisée pour les transactions financières. En intégrant ce système de paiement numérique au sein des transports en commun, nous contribuons à réduire la dépendance à l'argent liquide », a déclaré Heritiana Randrianarison, directeur général d'Airtel Money Madagascar.

Pour encourager l'adoption de ce nouveau système, Airtel Money proposera un bonus de crédit lors des recharges d'eTIK-BUS via son application. Par exemple, pour la première recharge de la carte CPP via Airtel Money, les utilisateurs recevront 5 000 ariary de bonus offert. Les chauffeurs et receveurs de bus bénéficieront également d'offres spéciales et de crédits d'appel pour l'utilisation de la CPP.

Il reste à savoir quelles seront les réactions des concernés, étant donné la réticence de certains à toute idée d'innovation.