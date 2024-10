Maroc: Dubaï - Rencontre de travail entre Mme Mezzour et le ministre émirati de l'IA

Dubaï — La coopération en matière de digitalisation et de technologie d'information a été au centre de la rencontre de travail entre la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et le ministre émirati d'Etat chargé de l'Intelligence artificielle, de l'Economie numérique et des Applications de travail à distance, Omar Bin Sultan Al Olama.

Cette rencontre, à laquelle a assisté notamment l'ambassadeur du Maroc auprès des Emirats Arabes Unis, Ahmed Tazi, s'est déroulée à Dubaï en marge de la participation de la ministre aux activités du GITEX Global 2024 et du Forum "Expand North Star", dans le but d'explorer les voies de coopération et de coordination dans les domaines de la digitalisation et des technologies de l'information, ainsi que les opportunités d'investissement au Maroc.

A cette occasion, Mme Mezzour a présenté la stratégie nationale "Maroc Digital 2030", qui vient d'être lancée, tout en passant en revue les initiatives de transformation digitale en cours dans le Royaume.

Elle a, par ailleurs, souligné l'importance de poursuivre l'action bilatérale et la consultation effective entre le Maroc et l'Etat des Emirats Arabes Unis pour répondre aux aspirations des deux peuples frères.

Le GITEX Global 2024, qui se poursuit jusqu'au 18 octobre, constitue une plateforme pour établir et renforcer des partenariats, lancer de nouvelles solutions et créer des alliances transcontinentales pour accélérer la transformation sociale et économique par le biais de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de cet événement, le Forum "Expand North Star 2024" dédié aux startups et aux investisseurs a eu lieu, avec la participation de plusieurs entreprises marocaines spécialisées dans les technologies modernes et l'IA.