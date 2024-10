Madagascar: Mode éthique et durable - Une nouvelle génération de créateurs au service de l'écoresponsabilité

Après deux éditions qui ont révélé des talents prometteurs, le projet Mode éthique et durable revient avec une ambition renouvelée : promouvoir la mode écoresponsable et accompagner une nouvelle génération de créateurs. Cette année, douze créateurs ont été sélectionnés pour former six trios inédits.

Chacun est composé d'un jeune leader de la conservation, d'un créateur de vêtements et d'un créateur d'accessoires. Ils suivront une formation intensive de plus de 135 heures, jusqu'au 19 octobre, où plusieurs prix seront décernés, animée par Chloé Bourhis, chiffonnière et surcycleuse, et Tsiriniaina Irimboangy, créateur d'images et designer-chercheur à l'IFM Analakely. Le programme inclut des ateliers sur la représentation de la mode, le design, la conception d'espaces showroom, le shooting et même des notions d'entrepreneuriat, tout cela sur fond d'esthétique, d'éthique et de durabilité.

« Alors que l'industrie de la mode est souvent pointée du doigt pour son empreinte carbone excessive, ce projet vise à changer la donne en valorisant des pratiques respectueuses de l'environnement. Depuis le 1er octobre, les douze finalistes de l'édition 2024 sont réunis au Lab de l'IFM pour une formation couvrant divers aspects du métier, avec un accent particulier sur l'écoresponsabilité », précise le communiqué de l'IFM.

Après la formation, une série d'expositions suivra, à commencer par «Expressions sauvages, Sifaka Collection» du 21 octobre au 16 novembre. S'enchaîneront des événements variés, notamment «Ciel ! Je n'ai plus rien à me mettre» le 23 octobre et un spectacle multidisciplinaire, «Imaintianala», orchestré par Franck Andrianjanahary, finaliste de la première édition, le 24 octobre. Le point culminant de cette édition sera le défilé du 26 octobre, où les douze finalistes dévoileront leurs créations dans un showroom clôturant l'événement.

Ce projet, mêlant industries culturelles créatives (ICC) et Objectifs de développement durable (ODD), souligne l'importance de lier la mode à une démarche éthique et responsable. Au-delà de son aspect créatif, la mode est aussi un vecteur d'identité culturelle qui, malheureusement, laisse une empreinte environnementale importante. Mode éthique et durable s'engage à en limiter l'impact et à sensibiliser les créateurs de demain.