Sénégal: Insertion des jeunes femmes dans les filières énergétiques - Une première cohorte de 22 jeunes femmes intégrées

Vingt-deux jeunes femmes, stagiaires de la première cohorte du Programme « JIGEEN MOY LEER » ont reçu hier, mercredi 16 octobre, à Dakar, leur attestation. Elles seront prochainement intégrées au sein de six structures du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

Dans de nombreux secteurs étatiques, les femmes demeurent encore sous-représentées, en particulier dans les filières énergétiques. Afin de relever ce défi, le Programme « JIGEEN MOY LEER », conçu pour promouvoir l'accès des jeunes femmes aux emplois dans ces filières, a présenté les résultats de la première cohorte, composée de 22 stagiaires réparties au sein de six structures du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, à savoir : la SENELEC, la CRSE, l'ASER, PETROSEN, PNB-SN et GES-PETROGAZ.

Ce programme s'inscrit pleinement dans les orientations du ministère, définies par le Plan d'Action National Genre-Énergie (PANGE). Il convient de noter que les filières techniques représentent 68 % des stagiaires, contre 32 % pour les filières administratives et connexes, consolidant ainsi l'objectif initial du programme, qui visait à atteindre 60 % de stagiaires dans les métiers techniques.

Le Secrétaire général du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Cheikh Niane, qui présidait l'atelier de partage des résultats de la première cohorte du Programme « JIGEEN MOY LEER », a déclaré que tout est parti d'un constat : « Les femmes sont sous-représentées dans le secteur de l'énergie. C'est à partir de ce constat que ce programme a été lancé, et 4000 candidates ont été enregistrées, ce qui démontre tout l'intérêt des femmes pour le secteur de l'énergie.

%

Par conséquent, il incombe au ministère de pallier ce déficit, et 22 femmes ont ainsi été intégrées dans le secteur». La pertinence, la motivation et l'apport qualitatif des stagiaires ont été remarquablement appréciés par leurs mentors. « Cela montre qu'il est nécessaire de travailler à une plus grande insertion des femmes dans le secteur de l'énergie », a souligné M Niane.

Le Directeur général du Millennium Challenge Account-Sénégal (MCA-Sénégal II), Oumar Diop, chargé de la mise en oeuvre du Millennium Challenge Corporation (MCC) Sénégal Power Compact, fruit de l'accord de don entre le gouvernement du Sénégal et celui des États-Unis d'Amérique, a salué l'initiative du MCA-Sénégal visant à promouvoir l'accès des jeunes femmes aux emplois dans les filières énergétiques.

« La prise en compte du genre et de l'inclusion sociale est une priorité pour le MCC, qui a financé, à travers un don du gouvernement américain, la mise en place de ce compact électrique au Sénégal. Lors de sa formulation, il a été constaté que les femmes étaient sous-représentées dans le secteur de l'énergie, notamment dans le sous-secteur de l'électricité », a-t-il fait savoir.

Partant de ce constat, il a poursuivi en expliquant que « le MCA a collaboré avec le ministère de l'Énergie, dans le cadre du PANGE, pour identifier des solutions permettant de combler ce déficit de représentation des femmes dans le secteur de l'énergie. C'est ainsi que le Programme dénommé « JIGEEN MOY LEER » a été identifié comme un catalyseur destiné à accroître la représentation des femmes dans ce secteur », a précisé le directeur général de MCA-Sénégal.

Sokhna Khady Fall, stagiaire de la première cohorte et titulaire d'une licence en électromécanique, a exprimé sa satisfaction envers le Programme « JIGEEN MOY LEER », qu'elle considère comme une opportunité privilégiée pour se familiariser avec le milieu professionnel et surtout pour espérer une insertion professionnelle durable.