Afrique de l'Ouest: UMOA - Fléchissement des taux d'intérêt des banques au mois de juillet

Selon la Banque centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao), dans sa « Note de Conjoncture Economique - Septembre 2024 », les résultats de l'enquête sur les conditions de banque révèlent, à l'échelle de l'Union, que les taux d'intérêt débiteurs des banques au cours du mois de juillet 2024 ont fléchi de 2 pdb par rapport au mois précédent.

Hors charges et taxes, le taux débiteur moyen est ressorti à 7,13% en juillet 2024, contre 6,76% un an plus tôt. Le coût du crédit bancaire a baissé en Côte d'Ivoire (6,59% contre 6,97%), au Bénin (7,23% contre 7,39%) et en Guinée-Bissau (8,79% contre 8,83%).

Par contre, note la Bceao, une hausse a été observée au Burkina (8,42% contre 7,71%), au Niger (9,20% contre 8,89%), au Togo (8,02% contre 7,84%), au Mali (7,47% contre 7,32%) et au Sénégal (6,80% contre 6,68%).

Toujours selon la même source, les taux d'intérêt créditeurs sur les dépôts à terme ont reculé de 1 pdb pour s'établir à 5,36%, contre 5,37% un mois plus tôt et 5,28% une année auparavant. Par pays, la rémunération des dépôts a baissé en Côte d'Ivoire (4,56% contre 4,77%), au Niger (6,00% contre 6,10%) et au Bénin (5,25% contre 5,33%).

En revanche, une progression a été enregistrée au Burkina (5,87% contre 5,55%), au Togo (5,86% contre 5,60%), en Guinée-Bissau (3,79% contre 3,70%) et au Mali (5,45% contre 5,42%).