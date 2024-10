Le président de la République engage le Premier ministre de tenir des concertations nationales sur le crédit et le financement de l'économie.

S'exprimant hier, mercredi 16 octobre, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République, le chef de l'Etat a par ailleurs demandé au Gouvernement de proposer une politique nationale de l'emploi conforme aux objectifs de la Vision Sénégal 2050 et de veiller au suivi permanent des entreprises publiques et privées en difficulté afin de préserver le tissu économique et l'emploi.

Le président de la République veut accélérer la cadence de la mise en oeuvre effective du nouveau Référentiel des politiques économiques et sociales « Sénégal Vision 2050 ». A l'entame de sa communication hier, mercredi 16 octobre, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République, le chef de l'Etat saluant l'éclatant succès de la cérémonie de lancement de « Vision Sénégal 2050 » tenue la veille, a demandé au Premier ministre de tenir des concertations nationales sur le crédit et le financement de l'économie.

« Dans la même lancée, il a indiqué au Premier Ministre la nécessité de présenter en Conseil des Ministres, un rapport trimestriel d'évaluation de la déclinaison sectorielle et temporelle de « Sénégal Vision 2050 » sur la période 2025-2029 », renseigne le communiqué du Conseil des ministres qui précise que le chef de l'Etat a également demandé au Gouvernement de proposer une politique nationale de l'emploi conforme aux objectifs de Vision Sénégal 2050 déclinée et de veiller au suivi permanent des entreprises publiques et privées en difficulté afin de préserver le tissu économique et l'emploi.

Loin de s'en tenir-là, le chef de l'Etat a également, toujours dans cette dynamique de changement de paradigme dans la gouvernance publique, appelé à une responsabilisation plus soutenue du secteur privé national. Par ailleurs, ajoute cette même source, le chef de l'Etat a aussi souligné l'impératif pour le Gouvernement d'accentuer l'amélioration incitative de l'environnement des affaires notamment en termes d'attractivité et de compétitivité, le renforcement du dialogue Etat-secteur privé, la digitalisation des administrations, la promotion de « champions nationaux » dans tous les secteurs porteurs et dans toutes les filières stratégiques et, bien sûr, la transformation de l'économie informelle, fortement ancrée dans notre société, pour en faire un levier de croissance et de création d'emplois décents.

Auparavant, il a demandé au Gouvernement de poursuivre, sur la base de l'audit des finances publiques effectué, les efforts d'assainissement du train de vie de l'Etat ainsi que la consolidation budgétaire engagée afin d'améliorer significativement les marges de manoeuvre des pouvoirs publics.

Par ailleurs, abordant la question des Pôles territoires, le Président Diomaye a insisté sur « l'importance d'un Etat performant dans ses missions, méthodes et modes d'intervention afin de soutenir la montée en puissance des Pôles territoires identifiés ». « Ces Pôles doivent s'ériger en véritables bassins de l'industrialisation du Sénégal intégrant des filières stratégiques moteurs de croissance, de développement durable équitable et de création d'emplois.

Il a exhorté le Gouvernement à davantage valoriser les filières et secteurs fortement créateurs d'emplois », rapporte le communiqué du Conseil des ministres qui précise également que le Président de la République a relevé la priorité qu'il accorde à la maitrise du secteur extractif, de l'agriculture et du numérique.

« Il a appelé à la relance du secteur spécial du tourisme pour lequel notre pays détient des avantages comparatifs notables. Dans cette perspective de promotion d'une économie endogène et ouverte au reste du monde, il a souligné l'importance d'asseoir une politique portuaire et maritime innovante, qui soutient la modernisation et la compétitivité indispensable des ports publics, notamment le Port autonome de Dakar », rapporte également cette même source qui précise que, « face aux enjeux et défis signalés, le Chef de l'Etat a rappelé au Premier Ministre l'importance primordiale de la finalisation, en relation avec toutes les parties prenantes impliquées, du projet de loi sur la souveraineté économique et de la doctrine de financement de l'économie nationale ».