Sénégal: Lutte contre la migration irrégulière - L'Union Européenne décaisse encore de l'argent

L'Union européenne injectera 30 millions d'euros dans la lutte contre la migration irrégulière. L'annonce a été faire hier, mercredi 16 octobre, par la Commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen qui séjourne actuellement au Sénégal.

Les jeunes sénégalais continuent d'immigrer en Europe par la mer. La lutte contre ce phénomène a encore mobilisé les autorités sénégalaises et européennes. Conséquences, une importante somme d'argent sera encore injectée dans la prévention des départs. « Un package de 30 millions d'euros a été approuvé sur demande des autorités sénégalaises pour contribuer à prévenir les départs irréguliers », a annoncé hier, mercredi 16 octobre, la Commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen lors d'une conférence de presse. Selon la responsable de l'UE, « les fonds seront utilisés pour renforcer la capacité des autorités sénégalaises afin d'apporter secours et assistance aux migrants en danger, lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes mais aussi, de sensibiliser sur les dangers de la migration irrégulière ».

Ce financement s'inscrit dans un programme des pays européens appelé Global Gateway. A travers celui-ci, laisse entendre Jutta Urpilainen, « l'UE s'associe avec le Sénégal pour autonomiser les jeunes à travers l'éducation et la formation et la création d'emplois ».

%

En plus de la lutte contre l'émigration irrégulière, ce programme marqué par la visite de Jutta Urpilainen, a permis aux autorités sénégalaises et européennes d'échanger sur la production vaccinale. « Nous avons déjà enregistré d'importants retours sur investissements de Global Gateway dans la fabrication locale de vaccins et de médicaments. Un nouveau don de 25 millions d'euros vient s'ajouter au financement initial. Il va contribuer au développement des compétences, des qualifications et de la recherche. Cette aide viendra en complément à notre soutien à l'usine de fabrication des vaccins, Madiba », a-t-elle annoncé.

La Commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen est en visite officielle au Sénégal du 15 au 16 octobre 2024. Elle est accompagnée de la Secrétaire d'Etat espagnole en charge de la coopération internationale, Eva Granados Galiano. Selon l'Union Européenne, cette mission est l'occasion d'écouter les priorités du nouveau gouvernement. Elle est aussi le signe du soutien de l'Union européenne (UE) au Sénégal, à la formation et à l'emploi des jeunes ainsi qu'à la croissance économique.